運動雲

> >

太陽克勞佛生涯替補得分11000　與柯瑞爸並列史上第一

ETtoday運動雲

▲▼太陽克勞佛(Jamal Crawford)。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽克勞佛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太陽老將克勞佛（Jamal Crawford）7日對戰黃蜂替補出賽攻下16分、1籃板、2助攻，儘管得分並未太高，但他此役後生涯替補出賽得分達到1萬1千分，也因此與勇士柯瑞（Stephen Curry ）的爸爸老柯瑞（Dell Curry）成為聯盟史上唯二替補得分可達1萬1千分的球員，同時兩人也並列NBA史上第一，克勞佛很快就會獨立第一，並將一直拉高這個得分紀錄。

克勞佛賽後表示，「我非常尊重保持紀錄的人，認為他們都相當實至名歸，在這個有著全世界最好籃球技術的聯盟裡，身為紀錄的一份子是非常有意義的一件事，能夠達到此紀錄也非常美好。」

38歲的克勞佛是聯盟史上唯一三度獲得年度最佳第六人的球員，過去就以板凳暴徒與大心臟著稱，曾單季全數替補出賽仍繳出18分、2.5籃板、3.8助攻的表現。

克勞佛上季結束後跳脫灰狼合約，但卻於暑假乏人問津，直到開季後才與太陽簽下1年240萬美元合約，他目前場均雖然繳出僅6.3分、3.2助攻、1.1籃板成績，但本季曾以0.8秒助太陽絕殺東區戰績第一的公鹿，以240萬美元合約而言價值仍相當高，很快得分將超越老柯瑞成為聯盟史上替補得分最多的球員。

曾為聯盟唯一替補得分達到1萬1千分的柯瑞爸，生涯效力聯盟16個球季，也曾拿下年度最佳第六人，老柯瑞生涯止步於38歲與克勞佛本季年齡相同。

▼柯瑞爸（Dell Curry）。（圖／CFP）

▲柯瑞父子一同寫下歷史之夜。（圖／CFP）

關鍵字： 太陽克勞佛NBA柯瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

太陽睽違1年9個月再度3連勝　克勞佛送生涯新高14助攻

快艇板凳暴徒威廉斯替補生涯1萬分　NBA史上第3人

太陽簽38歲「板凳暴徒」克勞佛　砍將布克開幕戰回歸

熱門新聞

37歲再拚澳職　陳冠任：解了3筆定存，我戶頭也…

中職／郭泓志想復出　富邦悍將要解決茶壺風暴

林書豪攜手艾靈頓轉戰活塞？美專欄推估2月大限前可行3方交易

豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終　要不到歸隊時間不願打G聯盟

準備定居台北？　梅奧沒繳房貸豪宅要被法拍了

日職／長野久義加入廣島　讀賣巨人球迷憤怒

讀者回應

﻿

最新新聞

1白襪2年1800萬美元網羅赫雷拉

2哈登晃倒對手砍三分飆32+14砸金塊

3波拉斯懂操盤　藉國民幫哈波抬價

4托洛威斯基樂見洋基簽下馬查多

5中場休息里皮暴怒　大陸男足做改變

熱門新聞

137歲拚澳職　陳冠任：解了3筆定存…

2郭泓志復出　富邦悍將要解決茶壺風暴

3林書豪攜手艾靈頓轉戰活塞？

4豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終

5梅奧沒繳房貸　豪宅要被法拍了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

統一獅睽違4年打總冠軍賽　隊史第14次總冠軍賽

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366