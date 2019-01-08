太陽克勞佛生涯替補得分11000　與柯瑞爸並列史上第一

▲太陽克勞佛。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳瑞浩／綜合報導

太陽老將克勞佛（Jamal Crawford）7日對戰黃蜂替補出賽攻下16分、1籃板、2助攻，儘管得分並未太高，但他此役後生涯替補出賽得分達到1萬1千分，也因此與勇士柯瑞（Stephen Curry ）的爸爸老柯瑞（Dell Curry）成為聯盟史上唯二替補得分可達1萬1千分的球員，同時兩人也並列NBA史上第一，克勞佛很快就會獨立第一，並將一直拉高這個得分紀錄。

克勞佛賽後表示，「我非常尊重保持紀錄的人，認為他們都相當實至名歸，在這個有著全世界最好籃球技術的聯盟裡，身為紀錄的一份子是非常有意義的一件事，能夠達到此紀錄也非常美好。」

38歲的克勞佛是聯盟史上唯一三度獲得年度最佳第六人的球員，過去就以板凳暴徒與大心臟著稱，曾單季全數替補出賽仍繳出18分、2.5籃板、3.8助攻的表現。

克勞佛上季結束後跳脫灰狼合約，但卻於暑假乏人問津，直到開季後才與太陽簽下1年240萬美元合約，他目前場均雖然繳出僅6.3分、3.2助攻、1.1籃板成績，但本季曾以0.8秒助太陽絕殺東區戰績第一的公鹿，以240萬美元合約而言價值仍相當高，很快得分將超越老柯瑞成為聯盟史上替補得分最多的球員。

曾為聯盟唯一替補得分達到1萬1千分的柯瑞爸，生涯效力聯盟16個球季，也曾拿下年度最佳第六人，老柯瑞生涯止步於38歲與克勞佛本季年齡相同。

▼柯瑞爸（Dell Curry）。（圖／CFP）