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ABL／籃球員地位雖不高　新加坡首席控衛黃偉龍仍一生奉獻籃球

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▲▼印尼泗水騎士，黃偉龍。（圖／ABL官網）

▲黃偉龍本季加盟印尼泗水騎士，開啟人生新篇章。（圖／ABL官網）

記者潘泓鈺／彰化報導

新加坡國家隊首席控衛黃偉龍上個賽季因傷整季沒有出賽，本季則加盟印尼泗水騎士展開新篇章。黃偉龍表示，自己一直有出國打球的夢想，現在30歲了終於達成里程碑，雖然籃球這條路在新加坡不好走，但由於自己對籃球的熱愛，決定把一生奉獻給籃球。

「加盟印尼泗水騎士是個很棒的人生經驗，因為我一直希望能夠出國打球，總算在30歲這個階段達成，能打多久我就要打多久，我不想讓我人生留下遺憾。」

1971到1993年是新加坡男籃連續12屆闖進亞錦賽（現亞洲盃），但在之後開始走下坡，2015年相隔14年再闖亞錦賽，雖然僅拿下第15名的成績，但在最後一場排名戰以92比59痛及馬來西亞，相隔24年在亞錦賽取得勝利。

▲亞錦賽新加坡男籃，主力後衛黃偉龍。（圖／CFP）

▲（圖右）黃偉龍在2015年亞錦賽，幫助新加坡取得久違的勝利。（圖／CFP）

黃偉龍正是新加坡男籃寫下歷史新頁的靈魂人物，這位30歲國家隊首席控衛，2009年起在新加坡唯一的職業隊，隸屬於ABL聯盟的新加坡騰飛之獅效力，2012年到2017年5個賽季場均都在10分、2.5籃板、2助攻左右，是騰飛之獅最穩定的本土球員。

不過黃偉龍上季因傷的關係缺席整個賽季，2018-19賽季ABL放寬本土認定，擁有印尼華僑血統的他決定加盟印尼泗水騎士開啟人生新篇章。

「當然很辛苦，會想家鄉、想家人，也會懷念新加坡的食物，出國打球不容易，但我一直很想要嘗試，」黃偉龍說道，「新加坡沒有職業聯盟，籃球員薪水也不比其他職業好，不過錢不是萬能的，我不想讓我人生留下遺憾，我還想再打個8年，用籃球詮釋我的一生。」

▲▼印尼泗水騎士，黃偉龍。（圖／ABL官網）

關鍵字： ABL印尼泗水騎士新加坡騰飛之獅黃偉龍
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