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公牛帕克賣相不佳　重回輪替陣容繳4分4籃板

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▲帕克(Jabari Parker)今年才加入公牛打了28場比賽就已經跌出教練輪換陣容。（圖／CFP）

▲帕克(Jabari Parker)重新加入教練輪換陣容。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

公牛隊在將哈樂戴(Justin Holiday)交易出去後決定將近日遭到棄用並準備交易的帕克(Jabari Parker)重新擺回輪替陣容，在缺席9場比賽後重新上場，帕克在14分鐘的上場時間中繳出4分4籃板1助攻，但公牛最終在延長賽遭到歐拉迪波(Victor Oladipo)絕殺。

公牛總管派克森(John Paxson)表示，「我們所作的交易是朝正確的方向走，得到兩個二輪簽對我們而言非常重要，我相信柏伊蘭(Jim Boylen)對帕克的定位，我相信作為教練他會將所有球員放在適合的地方。帕克是一個好人，如果我們能讓他適應我們的環境，他就會得到機會，在這個聯盟裡得到機會是很重要的。」在交易市場冷清的情況下，帕克可能會繼續待在公牛一段時間。

▲▼哈樂戴（Justin Holiday）。（圖／CFP）

▲哈樂戴（Justin Holiday）被公牛交易。（圖／CFP）

帕克在本季季初與公牛簽定2年4000萬美元的合約，是公牛陣中薪水最高的球員，但只打了29場比賽就遭到棄用，並傳出將尋求交易，但最後反而是哈樂戴先被交易出去。而此戰在從灰熊交易來的新同學還無法上陣，波提斯(Bobby Portis)受傷加上馬卡南(Lauri Markkanen)受限於犯規麻煩之下，帕克獲得一些上場時間。

總教練柏伊蘭表示，「在聯盟中，你的工作就是隨時最好準備然後等待機會來臨，我很高興帕克有機會打球，也很高興他在我的輪替陣容當中。」在2月7日(美國時間)的交易大限前，如果關於帕克的交易市場依舊冷清，那他也將會繼續留在公牛陣中。

▼公牛總教練柏伊蘭(Jim Boylen)。（圖／CFP）

▲▼ 柏伊蘭（Jim Boylen）,拉文(Zach LaVine)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA帕克公牛
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