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爆米花／江國謙胞兄江泗洋好投奪勝　航空城終止16連敗

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▲江泗洋。（圖／記者王真魚攝）

▲江泗洋。(圖資料照／記者王真魚攝)

記者王真魚／綜合報導

爆米花聯盟第3屆賽事開打至今，航空城苦吞16連敗，戰績排名墊底，3日出戰新北市隊，靠著先發投手江泗洋5局好投，加上打線相挺，終場7比3勝出，首勝終於開張。

航空城此役由Lamigo桃猿新秀投手江國謙胞兄江泗洋掛帥先發，首局一上場雖被首名打者被敲安，但隨即策動雙殺，瓦解危機，接下來2個半局讓對方6上6下，4局挨轟失掉2分，總計主投5局被敲5安，僅失2分，沒有任何保送，另有2次三振，拿下勝投。

20歲的江泗洋現年20歲，身高178公分，體重89公斤，擅長球路為滑球、指叉球，過去球速最快有145公里，高中就讀嘉義高中時即有不錯的評價，去年在弟弟江國謙的鼓勵之下，決定參加新人測試會，卻未受到青睞，挑戰職棒失利後，決定加入桃園航空城，繼續磨練自己。

面對排名第3的新北市，航空城打線此役全場敲出9安，前3局都有分數進帳，新北市先發投手王駿昊主投5.1局挨7安，送出5次三振、4次保送，失掉6分皆為責失，吞下敗投，前兄弟投手葉詠捷後援2.2局失掉1分非責失。

爆米花聯盟例行賽預計進行至9日，航空城首勝終於開張，但目前仍以1勝16敗位居墊底，接下來僅剩4場比賽，可能會以最後一名作收，目前戰績排名第1為合作金庫，2、3名分別為崇越準鷹、新北市。

季後賽預計由11日展開，由例行賽勝率第3名挑戰第2名，進行3戰2勝制，勝隊進入總冠軍賽，與例行賽第1名交手，預計15日開打，為5戰3勝制。

關鍵字： 江國謙爆米花江泗洋航空城新北市
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