太陽送走老將亞瑞沙　二年級傑克森撞牆期難過無人教導

▲太陽小將傑克森（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

太陽本季於12月將33歲老將亞瑞沙（Trevor Ariza）交易至巫師，而太陽正逢二年級生撞牆期的21歲小將傑克森（Josh Jackson）儘管與亞瑞沙僅同隊約2個月的時間，但他於2日接受《ESPN》採訪時表示，他因受亞瑞沙指導獲益良多，太陽將亞瑞沙送走時他仍感到非常難過。

傑克森表示，「他在我身邊就能讓我感覺很棒，他給我很多建議，要我堅持很多東西，他是一個不斷幫我進步的球員，告訴我不要忘記自己的打法，儘管現在衣食不缺但不要迷失自己，要知道誰才是自己真正的朋友，不要被改變。」

傑克森接著表示，「他不管輸了多少場球，都要保持自信，他離開太陽我非常難過，很希望能再跟他多打幾年，若他還在球隊肯定會改變不少。」傑克森本季曾於11月底至12月初繳出連續5場得分超過10分以上表現的比賽，雖然仍與他上季表現有落差，但已是本季他最穩定表現的幾場比賽。

傑克森出身於NCAA名校堪薩斯大學（University of Kansas），太陽於去年選秀會上以首輪第4順位將他挑走，去年球季他繳出13.1分、4.6籃板、1.5助攻、1抄截成績，更有單場36分表現，季末也繳出場均連續4場20分以上的成績，亮眼表現也入選新秀第二隊，但他今年因撞牆期，不擅投籃特性被針對，躲避碰撞的打法也影響進攻效率，上場時間也因此下降，數據表現同時下滑許多。

傑克森對本季自己的表現表示，「想像若每個賽球都有老將傳球給你，好的戰術可以跑，那他肯定可以打得不錯，這季對我而言，是一個轉捩點，我們很努力打球，努力每場都打出好表現，這是我自己可以要求自己的地方。」

▼亞瑞沙本季由太陽加入巫師。（圖／CFP）