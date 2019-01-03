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公鹿羅培茲成射手　連兩戰7顆三分球聯盟中鋒第一人

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▲▼Brook Lopez。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿中鋒羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）本季飆出生涯新高的36%三分命中率，他近兩場對戰籃網與活塞更單場飆進7顆三分球，也成為聯盟史上第一位連續兩場投進7顆三分的中鋒。

身高7呎1吋的中鋒羅培茲近三季迎合聯盟趨勢苦練三分，命中率因此提升不少，他於籃網時期由2014年球季的0％三分球命中率進步到2015年球季的34%，場均也可投進1.8顆三分球，本季他更繳出生涯新高的36%命中率與場均2.5顆的三分球命中數。

羅培茲11月曾有單節6顆、單場8顆三分球的紀錄，該役後還被球迷以迪士尼樂園遊樂設施「浪花大山」做為綽號，而浪花也有代表勇士「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）與柯瑞（Stephen Curry）之意，羅培茲更於該場比賽追平獨行俠大前鋒諾維斯基（Dirk Nowitzki）於2004年球季所投進的單場8顆三分球紀錄。

羅培茲本季也可能打破諾維斯基單季的151顆三分球紀錄，他前2季各投進134顆與112顆三分球，本季才進行1/3的比賽他已投進88顆，破紀錄機會相當濃厚。

羅培茲雖然本季三分投的又多又猛，但他曾創下單場12投中0的紀錄，過去最多單場三分不進紀錄為11投0中，由尼克史塔克斯（John Starks）、塞爾提克沃克（Antoine Walker）、爵士柏克（Trey Burke）、與勇士柯瑞（Stephen Curry）、火箭哈登（James Harden）等鋒線及後衛寫下，身為中鋒的羅培茲無疑擠進射手應該困擾的三分不進紀錄之林，相當有趣。

羅培茲曾表示，當年籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）的信任是他三分球突飛猛進的原因，他因此很感謝亞特金森。本季羅培茲目前於公鹿隊上場均可投進2.6顆三分球，僅次於隊上第一射手密德爾頓（Khris Middleton）的2.7顆，如此命中率已成為公鹿不可或缺的射手，公鹿近期也拉出一波4連勝，以26勝10的戰績於東區稱王。

▼公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿，羅培茲（Brook Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 公鹿羅培茲NBA
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