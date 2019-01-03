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亞足賽／從中國足球看台灣　花大錢非正解青訓才是王道

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▲▼中國足球國家隊 。（圖／CFP）

▲中國足球國家隊 。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

在足球產業的大金字塔中，中超聯賽近年瘋狂撒錢向歐洲各大球隊購買球星。不過在最頂層的職業聯賽顧到了，基層的青少年球員、教練以及整體產業發展卻跟不上，造成中國足球無法前進的窘境，值得台灣足球未來當作借鏡。

根據資料顯示，2015-16年賽季冬季轉會窗期間，中超聯賽16家球隊在收購球員方面的總計開銷超過2億英鎊。而日前廣州恆大在三年內兩奪亞洲冠軍，更讓亞洲各國見識中國的崛起。儘管如此，中國國家隊在國際賽競爭力不足，不被當作威脅。

在足球金字塔中，中國只發展頂層的畸形樣貌讓整體發展停滯不前。名帥特魯西埃(Philippe Omar Troussier)就指出中國基層足球文化尚未成形，除了少數幾個大城市，並沒有提供年輕選手成長的環境。中國球隊還侷限在「隊伍」的層次還稱不上俱樂部。

真正的足球俱樂部不只為一線隊的戰績努力，培育青少年梯隊也是非常重要的一環。自產自用的球員，往往相當受到球迷的歡迎，對俱樂部的認同和使命感也更重。此外足球員的養成方式不同於傳統中國運動員，無法像體操等運動閉門苦練，而是一路上需要無數高強度賽事磨練。 若俱樂部青年梯隊間有具備競爭力的賽事，上頭的職業聯賽才會有實力。

特魯西埃也曾點出日本足協不斷推動草根足球發展，長遠重視培育青少年球員；相對中國足球只存在職業層面，青少年足球並不存在。

因此台灣發展足球不能只看頂級聯賽，還得搞定地方派系、學生聯賽制度等問題，才得以理出一套長遠的發展模式。中共總書記習近平為發展足球，也訂下可量化的目標，例如中小學生足球參與人數破3000萬、特色足球學校2萬所等，以成為足球強國為目標前進。

▲▼中國足球國家隊 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽中國
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