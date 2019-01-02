跟「老大」布萊恩一起跨年　哈波想要加盟小熊？

▲小熊先前曾有意爭取哈波加盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

在馬查多（Manny Machado）決定新東家之前，哈波都不會簽約，但在美國時間跨年這一天，哈波跟死黨、小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）混了一整個晚上，布萊恩的妻子將照片上傳到IG限時動態上，引起球迷的討論。

哈波和布萊恩都來自美國拉斯維加斯，兩人年僅8歲時就認識，還曾經一起並肩作戰過，但哈波在高中畢業後直接投入職棒選秀，而布萊恩則是選擇先讀大學，目前兩人都是大聯盟的看板球星，這次一起跨年引發球迷聯想，認為布萊恩親自招募哈波加入小熊。

Look who rang the new year in together



(via @Jess__Bryant) pic.twitter.com/9Hp8hhbxII — Cubs Talk (@NBCSCubs) January 1, 2019

在休賽季幾乎沒做任何補強的小熊，去年12月冬季會議期間有和哈波（Bryce Harper）的經紀人波拉斯（Scott Boras）會面，更提出在小熊報價以前，不要讓哈波與其他球隊簽約，目的就是為了讓球隊能夠清出團隊薪資空間。

小熊在去年球季於加賽和外卡戰接連輸給釀酒人和洛磯，寫近4年最差的季後賽成績，同區的紅人隊和紅雀隊都在這個休賽季做了大補強，在國聯中區越來越競爭的情況下，小熊也有了危機意識。

儘管小熊有意簽下哈波，但以他現在平均年薪3000萬美元行情，小熊若要避免支付豪華稅，還需要做出更多的交易來清出薪資空間。先前有報導指出，哈波想要為洋基效力，但洋基表明不會爭取，所以費城人被認為是目前檯面上最有機會簽下哈波的球隊。

▲哈波（Bryce Harper）先等馬查多（Manny Machado）簽約後，決定未來新東家。（圖／達志影像／美聯社）



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