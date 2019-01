跟「老大」布萊恩一起跨年　哈波想要加盟小熊？

▲小熊先前曾有意爭取哈波加盟。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

在馬查多(Manny Machado)決定新東家之前,哈波都不會簽約,但在美國時間跨年這一天,哈波跟死黨、小熊「老大」布萊恩(Kris Bryant)混了一整個晚上,布萊恩的妻子將照片上傳到IG限時動態上,引起球迷的討論。

哈波和布萊恩都來自美國拉斯維加斯,兩人年僅8歲時就認識,還曾經一起並肩作戰過,但哈波在高中畢業後直接投入職棒選秀,而布萊恩則是選擇先讀大學,目前兩人都是大聯盟的看板球星,這次一起跨年引發球迷聯想,認為布萊恩親自招募哈波加入小熊。

