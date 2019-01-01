迪羅臣4日首度迎戰暴龍　艾德里奇：想邊吃爆米花邊看

▲馬刺球星艾德里奇(LaMarcus Aldridge)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

1月4日馬刺將在主場迎戰暴龍，這也是迪羅臣(DeMar DeRozan)轉戰馬刺後首次面對老東家，馬刺球星艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在談到這場比賽時表示，自己很想拿著爆米花在電視機前面看這場比賽。

馬刺與暴龍在去年7月做了2換2的交易，馬刺將雷納德(Kawhi Leonard)和格林(Danny Green)送給暴龍，暴龍則送出迪羅臣以及波圖爾(Jakob Poeltl)，這筆交易對於效力暴龍9季而且被告知不會被交易的迪羅臣來說是一重大打擊，在當時他甚至把自己個人IG的文章全部刪光。

在今(1)日馬刺逆轉塞爾提克贏球的比賽，迪羅臣攻下13分並傳出10次助攻是他本季第6次繳出雙十成績單，賽後被問到下一戰就要與暴龍交手時說，「我希望我可以有一些很酷的說法，但我現在什麼都沒想到，過幾天我或許會想到什麼，而我希望到時可以給你們一個說法，但現在我沒什麼想說的。」

連續兩戰攻下超過30分幫助馬刺贏球的艾德里奇則說，「這場比賽肯定會很情緒化，我沒辦法代替迪羅臣說什麼，但對他而言這肯定不是一般的比賽。如果這場比賽我可以邊吃爆米花邊看，我一定會這麼做，但我應該要上場打這場比賽。」

▼迪羅臣（DeMar DeRozan）將對戰老東家。（圖／CFP）