凱戈不怕拖到春訓才簽約　波拉斯堅持簽5年長約

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚獎得主凱戈（Dallas Keuchel）是自由市場最大咖的先發，雖然已經來到2019年，但經紀人波拉斯（Scott Boras）依舊不會輕易妥協，接受球隊提出的報價，要幫客戶爭取一張最優渥的5年合約。

根據大聯盟記者摩洛西報導，費城人自休賽季開始就一直與凱戈保持聯繫，但費城人不願提出5年合約，雙方沒有共識，而國民隊也曾經對凱戈展現強烈的興趣，但經過一番長考之後，不打算開出5年至6年合約網羅。

美媒《MLBTradeRumor》先前曾預測凱戈預計將收到一紙4年8200萬美元合約，但隨著冬季會議結束到跨向2019年度，各隊對於端出長約簽球員抱持謹慎的態度，更多球隊只是打聽報價，並非真的有所動作。

除了國民和費城人有意爭取外，紅人隊也想簽下凱戈，但已經有消息指出，紅人的價碼完全無法打動凱戈，加上紅人已經透過交易補進先發羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood），對於凱戈的需求也漸漸降低。

天使、釀酒人、遊騎兵和教士隊在過去幾週都持續與凱戈陣營聯繫，先前也有報導提到，勇士和藍鳥計畫加入這場爭奪戰，但這消息很快被提出質疑。

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