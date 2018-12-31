佛尼爾拋投絕殺活塞　魔術戰績直逼東區老八

▲魔術佛尼爾。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導



魔術31日迎戰活塞，活塞於決勝節急起直追，最後1分鐘打出一波5比0攻勢，更三分罰球將比分扳成平手，但魔術靠著佛尼爾（Evan Fournier）於最後2秒高拋命中完成絕殺，終場魔術也以109比107擊敗活塞，魔術收下二連勝，目前也以16勝19敗排名東區第九，直逼東區第八的活塞。

Evan Fournier called GAME against the Pistonspic.twitter.com/VK8QWkygCp — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 2018年12月30日

▲佛尼爾絕殺活塞

本場比賽魔術幾乎領先全場，兩隊也一直維持在6分左右的差距，直到決勝節最後1分46秒活塞才展開連貫攻勢，布拉克（Reggie Bullock）率先在三分線上發砲，活塞傑克森（Reggie Jackson）也在8秒時切入反手上籃取下2分，活塞將分差追到僅剩1分。

活塞傑克森雖然將比分縮小，但他在7秒於魔術發球時卻大漏羅斯（Terrence Ross），使羅斯接球後一條龍往前場直奔爆扣，魔術再取回3分領先，但魔術最後2秒時也不小心對著三分出手的布拉克犯規，布拉克也穩穩罰進三球，分差也因此追平。

▲弗契維奇繳出22分、11籃板成績（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

魔術最後2秒，佛尼爾在弗契維奇（Nikola Vucevic）的掩護下至弧底接球後直接以低手過人將活塞強森拋在背後，他過人後出手將球拋出，球越過卓拉蒙德（Andre Drummond）補防破網而入，魔術最後也以2分拋投絕殺活塞。

魔術此役共三位先發球員拿下超過20分，奧古斯丁（D.J. Augustin）繳出26分、8助攻為最佳，戈登、五切維奇各攻下22分，並各自有10與11籃板及4助攻的雙十表現，致勝功臣佛尼爾也有13分、5籃板、3助攻，魔術近期雖然先吞下四連敗，但此役後收下二連勝，目前戰績排名東區第九。

活塞雖然六名球員得分上雙，但沒有球員攻下20分以上分數，葛瑞芬（Blake Griffin）僅有15分、2籃板，卓拉蒙德也只繳出14分、15籃板成績，傑克森與布拉克則各攻下11分與15分，活塞近15戰也吞下11敗。

▲活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）