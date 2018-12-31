運動雲

> >

佛尼爾拋投絕殺活塞　魔術戰績直逼東區老八

ETtoday運動雲

 ▲▼佛尼爾（Evan Fournier）。（圖／CFP）

▲魔術佛尼爾。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

魔術31日迎戰活塞，活塞於決勝節急起直追，最後1分鐘打出一波5比0攻勢，更三分罰球將比分扳成平手，但魔術靠著佛尼爾（Evan Fournier）於最後2秒高拋命中完成絕殺，終場魔術也以109比107擊敗活塞，魔術收下二連勝，目前也以16勝19敗排名東區第九，直逼東區第八的活塞。

▲佛尼爾絕殺活塞

本場比賽魔術幾乎領先全場，兩隊也一直維持在6分左右的差距，直到決勝節最後1分46秒活塞才展開連貫攻勢，布拉克（Reggie Bullock）率先在三分線上發砲，活塞傑克森（Reggie Jackson）也在8秒時切入反手上籃取下2分，活塞將分差追到僅剩1分。

活塞傑克森雖然將比分縮小，但他在7秒於魔術發球時卻大漏羅斯（Terrence Ross），使羅斯接球後一條龍往前場直奔爆扣，魔術再取回3分領先，但魔術最後2秒時也不小心對著三分出手的布拉克犯規，布拉克也穩穩罰進三球，分差也因此追平。

▲弗契維奇繳出22分、11籃板成績（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

魔術最後2秒，佛尼爾在弗契維奇（Nikola Vucevic）的掩護下至弧底接球後直接以低手過人將活塞強森拋在背後，他過人後出手將球拋出，球越過卓拉蒙德（Andre Drummond）補防破網而入，魔術最後也以2分拋投絕殺活塞。

魔術此役共三位先發球員拿下超過20分，奧古斯丁（D.J. Augustin）繳出26分、8助攻為最佳，戈登、五切維奇各攻下22分，並各自有10與11籃板及4助攻的雙十表現，致勝功臣佛尼爾也有13分、5籃板、3助攻，魔術近期雖然先吞下四連敗，但此役後收下二連勝，目前戰績排名東區第九。

活塞雖然六名球員得分上雙，但沒有球員攻下20分以上分數，葛瑞芬（Blake Griffin）僅有15分、2籃板，卓拉蒙德也只繳出14分、15籃板成績，傑克森與布拉克則各攻下11分與15分，活塞近15戰也吞下11敗。

▲葛瑞芬加盟活塞首戰，表現亮眼領勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 佛尼爾魔術活塞NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

推薦閱讀

暴龍禁區沒大人又打鐵　魔術狂抓60籃板破紀錄

暴龍僅拿87分創本季新低　魔術29分狂電聯盟龍頭

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1元旦霍普曼盃費德勒對戰小威

2陳偉殷明年輪值？　球迷想法；第5號先發

3南韓對沙烏地　黃喜灿扛孫興慜位置

4新科火球男！紅雀菜鳥希克斯擊敗查普曼

5謝淑薇首重健康享受網球

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

3SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

4「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366