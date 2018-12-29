SBL／金酒「天使」降臨轟27分　踩地貼滑倒撞膝險「折翼」

▲「天使」努涅茲（Angel Nunez）初亮相繳出27分、6籃板的好表現。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

天使降臨！在貝斯（Paris Bass）闖禍被註銷之後，努涅茲（Angel Nunez）29日前來救援全場28分鐘出賽繳出27分、6籃板、3阻攻，儘管數據亮眼但還仍無法幫助球隊贏球，且比賽末段踩到地貼滑了一下撞傷膝蓋，靠著隊友攙扶才離開球場，所幸暫時沒有大礙。

來自多明尼加的「天使」努涅茲接受完整的NCAA磨練，先是就讀路易斯維爾大學，後來轉學岡薩加大學，最後一年效力南佛羅里達大學，畢業之後曾經有過法國、多明尼加、阿根廷的經驗。

雖然195公分的努涅茲，身材與197公分的貝斯都屬於修長型的，甚至連造型都有些相似，但打法還是有所不同。金酒執行教練吳俊雄表示，努涅茲打得比較團隊，也有外線能力，而貝斯風格就是「狂野」，一拿到球就像跑車一樣殺到禁區。

努涅茲在27日抵台，經過兩次練球後29日新竹體育館出戰裕隆，全場28分鐘出賽21投12中，其中包含50%的外線命中率投進4顆三分球，攻下27分、6籃板、2助攻、3阻攻，可惜球隊依然以84比100輸球。

▲努涅茲（Angel Nunez）擁有不俗的外線能力。（圖／籃協提供）

吳俊雄表示滿意努涅茲的表現，不過球隊還沒有很熟悉他仍需要磨合，而他球隊在籃板方面比較弱，未來會希望努涅茲能在這點幫忙一下隊友。

不過努涅茲在比賽讀秒階段發生插曲，踩到地貼意外滑倒右膝重重撞到地板，當下就扶著膝蓋向教練團求救，靠著隊友攙扶才回到休息室。所幸初步檢查後沒有大礙，不過為了以防萬一會安排進一步的檢查。

「其實我還是不太清楚為什麼會摔倒，撞了一下不過現在沒什麼問題了，希望明天早上起來就沒事了，」努涅茲賽後說道，「很喜歡SBL的節奏，快速的球風、高得分，不過首要任務還是要先讓我認識隊友，而他們人都很好，對我很照顧。」