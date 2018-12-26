城市盃／日本豐田再見失誤　韓國京畿道贏得首座冠軍

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

城市盃國際青少棒錦標賽26日冠軍戰，韓國京畿道7局下2分逆轉日本豐田，拿下韓國參賽以來首座冠軍。

豐田2局結束就取得6比1領先，但京畿道不放棄地反攻，4局下由慎性模二壘安打追回2分，5局下再由投手朴英敏二壘安打掃回2分，追近至5比6。

落後的京畿道2局陷於落後派出王牌朴英敏上陣，屢屢化解危機沒再失分，關鍵7局下2出局後第4棒金載源三壘安打，輪到朴英敏打擊，但豐田選擇故意保送，接著又是保送，形成滿壘，李埈赫掃出滾地球，豐田一壘手要命失誤斷送勝利。

京畿道總教練李在重表示，「一開始球員有點緊張，畢竟是面對日本隊，有輸不得的壓力，但球員始終不放棄，最後一局雖然2出局，但他對中心打線有信心，所以放心讓他們攻擊。」

京畿道王牌投手朴英敏是二刀流，李在重考量不要讓他投太多局，才沒有派出他先發，但仍排在先發打線發揮打擊，他不但打出關鍵長打追分，後援登板壓制豐田打線，投5.2局僅被敲3安打飆5K無失分拿下勝投，也獲頒MVP。

京畿道首度參賽，從8個學校中選出聯隊，集訓3周後出征來台，其中有6個球員所屬學校曾拿過全國第一名，李在重帶隊20年，首度來台就奪冠，而且是城市盃首支奪冠的韓國隊伍，他坦言，「來這裡目標是奪冠，但沒有特別去刻意去想。」他告訴球員，比起輸贏應該要來這裡展現實力，台灣把比賽辦得很有規模，用「尊敬」的心情來這裡比賽。

▲城市盃青少棒，韓國京畿道總教練李在重奪教練獎。（圖／記者楊舒帆攝）