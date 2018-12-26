運動雲

> >

城市盃／日本豐田再見失誤　韓國京畿道贏得首座冠軍

ETtoday運動雲

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

城市盃國際青少棒錦標賽26日冠軍戰，韓國京畿道7局下2分逆轉日本豐田，拿下韓國參賽以來首座冠軍。

豐田2局結束就取得6比1領先，但京畿道不放棄地反攻，4局下由慎性模二壘安打追回2分，5局下再由投手朴英敏二壘安打掃回2分，追近至5比6。

落後的京畿道2局陷於落後派出王牌朴英敏上陣，屢屢化解危機沒再失分，關鍵7局下2出局後第4棒金載源三壘安打，輪到朴英敏打擊，但豐田選擇故意保送，接著又是保送，形成滿壘，李埈赫掃出滾地球，豐田一壘手要命失誤斷送勝利。

京畿道總教練李在重表示，「一開始球員有點緊張，畢竟是面對日本隊，有輸不得的壓力，但球員始終不放棄，最後一局雖然2出局，但他對中心打線有信心，所以放心讓他們攻擊。」

京畿道王牌投手朴英敏是二刀流，李在重考量不要讓他投太多局，才沒有派出他先發，但仍排在先發打線發揮打擊，他不但打出關鍵長打追分，後援登板壓制豐田打線，投5.2局僅被敲3安打飆5K無失分拿下勝投，也獲頒MVP。

京畿道首度參賽，從8個學校中選出聯隊，集訓3周後出征來台，其中有6個球員所屬學校曾拿過全國第一名，李在重帶隊20年，首度來台就奪冠，而且是城市盃首支奪冠的韓國隊伍，他坦言，「來這裡目標是奪冠，但沒有特別去刻意去想。」他告訴球員，比起輸贏應該要來這裡展現實力，台灣把比賽辦得很有規模，用「尊敬」的心情來這裡比賽。

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲城市盃青少棒，韓國京畿道總教練李在重奪教練獎。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 城市盃青少棒日本豐田
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

熱門新聞

「豆總」朗多戰術指導博爾　柯瑞忍不住偷聽被抓包

詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

陳偉殷拚3大里程碑　將成大聯盟史上首位60勝亞洲左投

中職／賽格威明年投靠富邦悍將？　破紀錄中職4隊都待過

讀者回應

﻿

最新新聞

1入選明星賽不打　聯盟：一律禁賽7天

2澳職明年打中職二軍　明年1月15日要回覆

3朴英賢包3座打擊獎　偶像吳昇桓

4中職規章修訂　自由球員旅外免轉隊費

5IBA東西越戰越勇　速度戰力拚隊史首冠

熱門新聞

1朗多指導博爾戰術　柯瑞偷聽

2詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

3不要再借場地　當務之急興建訓練基地

4KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

5陳偉殷拚百勝成首位60勝亞洲左投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366