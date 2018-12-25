NBA各隊最需要的聖誕禮物（三）　東區東南組

▲林書豪。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析東區東南組球隊：黃蜂、熱火、魔術、巫師、老鷹等五支球隊「可能會最需要」的聖誕禮物。

黃蜂：贏得拉鋸戰的比賽

目前戰績第6的黃蜂，本賽季已經多次成為背景，不僅有被公牛0.5秒絕殺，沃克(Kemba Walker)狂轟個人新高60分一役也慘被巴特勒絕殺，在關鍵時刻的比賽能力可說相當差勁，自2016賽季以來，黃蜂在3分差以內的比賽是4勝21敗，而本賽季就有3勝7敗，他們若要衝擊季後賽，這項問題勢必得加以改善。

熱火：健康

目前熱火所有的受傷球員累計下來已經缺席80場，儘管如此他們仍全員皆兵靠著團隊優勢仍排在東區第7，不過他們還有50場比賽要進行，加上主控卓拉奇(Goran Dragic)膝蓋動刀要缺席2個月，戰力肯定會受到影響，但倘若他們能保持健康，邁阿密絕對有足夠的天賦能卡位季後賽。

魔術：艾薩克(Jonathan Isaac)和班巴(Mo Bamba)的持續成長

魔術本賽季有著不錯的開局，雖然目前僅在東區第10，不過他們與第8的活塞僅有1.5場勝差，相當有機會殺入季後賽，不過他們陣中的兩名年輕人則是現在球隊最需要的戰力，艾薩克以及班巴一內一外的組合，若能更加提升攻防兩端的統治力，這將會是奧蘭多未來最大利器。

巫師：穩定性

巫師本季內部陷入紛爭，表現相當起伏不定，先前屠殺有詹皇坐鎮的湖人18分，但又敗給聯盟倒數的老鷹8分，完全讓人猜不透，但舊帳面戰力來看，目前沃爾(John Wall)和畢爾(Brad Beal)仍是相當不錯的「雙槍」儘管這賽季都交易傳聞，但若能穩定局面仍是支東區不錯的隊伍。

老鷹：明年的頂級選秀籤

老鷹雖然本季得到有「小柯瑞」之稱的楊恩(Trae Young)，但他們戰績仍相當差勁，目前連10勝都不到，而他們也確定要開始擺爛，準備要放眼明年選秀人才，他們今年從獨行俠得到的第一輪選秀權，將繼續幫助他們重建。

▲沃爾。（圖／達志影像／美聯社）