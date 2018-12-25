諸羅山盃／6屆冠軍王者京都　教練：競爭強度日益漸增

▲日本京都總教練山本剛久。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／嘉義報導

過去曾在諸羅山盃中拿到3連霸日本京都隊，在去年年無緣闖進最後決賽，今年捲土重來，不過總教練山本剛久則認為諸羅山盃每年的實力越來越強，因此還是希望能夠一場一場穩定的拿下比賽勝利。

日本京都隊史曾在諸羅山盃拿過6次冠軍，更在2011、12、13年創下諸羅山盃唯一一次的3連霸紀錄。不過此項賽事在日本國內的重視度越來越高後，日本各區都採用選拔賽挑選精英組隊參賽，再加上台灣少棒的實力本來就不俗，這也讓山本剛久認為現在要在諸羅山盃拿下冠軍越來越困難。

▲日本京都隊賽前在興嘉球場旁練習。（圖／記者黃詩崴攝）



諸羅山盃在進入複賽後，就開始了單淘汰的賽制，因此這也讓各球隊每場都有輸不得的壓力，山本剛久認為當比賽變得越趨緊張時，就越考驗小球員的臨場表現以及穩定度。

▲日本京都隊隊長中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）



京都隊本次由4支學校所組成聯隊，隊長則由背號5號的中山滉大擔任，今年6年級的他在本次賽會擔任外野手以及投手，不過從小學3年級開始打球就是擔任外野手的中山滉大，是一直到今年教練認為他的臂力較佳才拉去練投手。

中山滉大的偶像是效力於養樂多燕子的山田哲人，他說，「因為山田的打擊能力很強，所以拿他來當作目標持續努力，希望未來可以打進日本職棒。」，第2次來台灣的中山滉大，最想念的是台灣的美食，他很愛喝台灣的湯認為很甜很好喝。

▼中山滉大擔任京都隊開路先鋒。（圖／記者黃詩崴攝）

