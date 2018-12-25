運動雲

> >

諸羅山盃／6屆冠軍王者京都　教練：競爭強度日益漸增

ETtoday運動雲

▲▼2018諸羅山盃，日本京都，山本剛久、中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）

▲日本京都總教練山本剛久。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

過去曾在諸羅山盃中拿到3連霸日本京都隊，在去年年無緣闖進最後決賽，今年捲土重來，不過總教練山本剛久則認為諸羅山盃每年的實力越來越強，因此還是希望能夠一場一場穩定的拿下比賽勝利。

日本京都隊史曾在諸羅山盃拿過6次冠軍，更在2011、12、13年創下諸羅山盃唯一一次的3連霸紀錄。不過此項賽事在日本國內的重視度越來越高後，日本各區都採用選拔賽挑選精英組隊參賽，再加上台灣少棒的實力本來就不俗，這也讓山本剛久認為現在要在諸羅山盃拿下冠軍越來越困難。

▲▼2018諸羅山盃，日本京都，山本剛久、中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）

▲日本京都隊賽前在興嘉球場旁練習。（圖／記者黃詩崴攝）

諸羅山盃在進入複賽後，就開始了單淘汰的賽制，因此這也讓各球隊每場都有輸不得的壓力，山本剛久認為當比賽變得越趨緊張時，就越考驗小球員的臨場表現以及穩定度。

▲▼2018諸羅山盃，日本京都，山本剛久、中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）

▲日本京都隊隊長中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）

京都隊本次由4支學校所組成聯隊，隊長則由背號5號的中山滉大擔任，今年6年級的他在本次賽會擔任外野手以及投手，不過從小學3年級開始打球就是擔任外野手的中山滉大，是一直到今年教練認為他的臂力較佳才拉去練投手。

中山滉大的偶像是效力於養樂多燕子的山田哲人，他說，「因為山田的打擊能力很強，所以拿他來當作目標持續努力，希望未來可以打進日本職棒。」，第2次來台灣的中山滉大，最想念的是台灣的美食，他很愛喝台灣的湯認為很甜很好喝。

▼中山滉大擔任京都隊開路先鋒。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼2018諸羅山盃，日本京都，山本剛久、中山滉大。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 諸羅山盃嘉義日本京都隊山本剛久
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

CBA／劉錚覺醒生涯第三度30+　陸媒讚：寶島飛刀續上了

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦悍將重訓營　1月13日春訓開訓

2板凳暴徒歸隊　吳鈺堂盼進8強

3排球人年末派對　明星賽29日登場

4東區球隊的聖誕禮物：中央組

5仲裁單位形同虛設　非故意不運作

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

5羅培茲恐遭買斷　勇士將成新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366