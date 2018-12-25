中職／富邦悍將與伍鐸續約　羅力之後第2位續聘

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將為迎戰2019球季持續布局球隊戰力，25日與美國籍投手伍鐸(Bryan Woodall)提前完成續約，成為繼羅力之後第二位確定的洋投人選。

伍鐸目前人在亞特蘭大與家人共度聖誕假期，透過球團表示，非常感謝富邦對他的肯定，他也期望能夠盡早回到臺灣與熟悉的隊友們見面，一起為拿下明年的總冠軍獎盃而努力。

他自2015年起加盟中華職棒，四年共出賽79場，繳出38勝、防禦率3.53的優異成績，今年在富邦悍將更以單季14勝拿下聯盟勝投王與最佳十人的雙重肯定。2018年對伍鐸來說不僅是成績豐收的一年，九月時與太太喜迎第一個孩子出生，從人夫之外又多了父親的身分，也讓伍鐸更有動力面對未來的挑戰。

伍鐸表示，在中華職棒這個高挑戰性的聯盟中，他能夠做的就是在每一年的此時，將自己準備好，迎接下一個年度的挑戰，並且以最認真的態度進行每一天的訓練、以最充足的準備迎接下一次的出賽、再以毫無保留的心態投出每一顆球，經過去年與隊友們的磨合，他將更有信心可以幫助球隊拿下總冠軍的榮耀。

富邦球團今年球季結束後，即積極與外籍投手展開接洽，先後於11月與羅力、12月與伍鐸完成續約，除了肯定這二位洋投對於球隊的貢獻以外，也希望能夠借重他們豐富的經驗幫助其他投手群，同時持續為球隊提供穩定的戰力，為富邦拿下勝利。