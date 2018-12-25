運動雲

> >

中職／富邦悍將與伍鐸續約　羅力之後第2位續聘

ETtoday運動雲

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將為迎戰2019球季持續布局球隊戰力，25日與美國籍投手伍鐸(Bryan Woodall)提前完成續約，成為繼羅力之後第二位確定的洋投人選。

伍鐸目前人在亞特蘭大與家人共度聖誕假期，透過球團表示，非常感謝富邦對他的肯定，他也期望能夠盡早回到臺灣與熟悉的隊友們見面，一起為拿下明年的總冠軍獎盃而努力。

他自2015年起加盟中華職棒，四年共出賽79場，繳出38勝、防禦率3.53的優異成績，今年在富邦悍將更以單季14勝拿下聯盟勝投王與最佳十人的雙重肯定。2018年對伍鐸來說不僅是成績豐收的一年，九月時與太太喜迎第一個孩子出生，從人夫之外又多了父親的身分，也讓伍鐸更有動力面對未來的挑戰。

伍鐸表示，在中華職棒這個高挑戰性的聯盟中，他能夠做的就是在每一年的此時，將自己準備好，迎接下一個年度的挑戰，並且以最認真的態度進行每一天的訓練、以最充足的準備迎接下一次的出賽、再以毫無保留的心態投出每一顆球，經過去年與隊友們的磨合，他將更有信心可以幫助球隊拿下總冠軍的榮耀。

富邦球團今年球季結束後，即積極與外籍投手展開接洽，先後於11月與羅力、12月與伍鐸完成續約，除了肯定這二位洋投對於球隊的貢獻以外，也希望能夠借重他們豐富的經驗幫助其他投手群，同時持續為球隊提供穩定的戰力，為富邦拿下勝利。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

CBA／劉錚覺醒生涯第三度30+　陸媒讚：寶島飛刀續上了

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦悍將重訓營　1月13日春訓開訓

2板凳暴徒歸隊　吳鈺堂盼進8強

3排球人年末派對　明星賽29日登場

4東區球隊的聖誕禮物：中央組

5仲裁單位形同虛設　非故意不運作

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

5羅培茲恐遭買斷　勇士將成新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366