NBA Store推出聖誕大戰限定球衣　致敬城市及當地文化

體育中心／綜合報導

NBA聖誕大戰是全世界球迷關注的焦點，NBA通常會把充滿話題性的對決安排在這一天，今年NBA聖誕大戰總共有五場激烈的對戰組合，讓球迷能在聖誕節期間欣賞聯盟頂級球星的對決，NBA Store Taiwan也特別於聖誕大戰前推出一系列全新「EARNED EDITION 聖誕大戰限定球衣」，設計靈感源於各隊推出的City Edition球衣，展現球隊城市精神、豐富歷史與當地經典文化。

本次各球隊Earned Edition球衣的設計靈感來源都不盡相同，有球隊是向過往經典成就或是配色致敬，像勇士就回歸了經典的金色配色；塞爾提克的球衣，則以經典的綠色帶領球迷回到輝煌的80年代，設計上加入了80年代熱身外套的元素，是向80年代極具場上統治力的塞爾提克致敬，溜馬的 Earned Edition 球衣則是來自當地經典賽車文化的啟發，設計風格融入賽道競速的線條。

而西區另一勁旅火箭，採用了球隊經典的大紅底色，並將上個月推出的城市版球衣中，深紅色元素鑲嵌在衣領與側邊兩側；爵士則以綠色為底，胸前的 J 字母是球隊最初的隊標，復刻了他們在 1979 年穿過的客場球衣。

除了向經典致敬外，新推出的Earned Edition球衣也有著與所屬城市DNA元素，突顯城市與球隊間的認同感，雷霆的球衣就是受到當地絢爛日落景象的啟發，將橙色作為底色；拓荒者則以一道黑色的線條簡單俐落地將Earned Edition球衣一分為二，而球衣標籤上方的 Blazermania 意在致敬季後賽期間，整座城市對拓荒者隊的無限狂熱。

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▲勇士Earned Edition球衣回歸經典配色。（圖／NBA Store Taiwan）