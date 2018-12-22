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詹皇公開招募戴維斯還裝無辜　多隊不滿要認定違規

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▲▼Anthony Davis,戴維斯。（（圖／CFP）

▲戴維斯。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

近期關於戴維斯(Anthony Davis)要去湖人的交易聲浪越來越多，先前詹姆斯(LeBron James)更直接表示，「若戴維斯來湖人會很不可思議。」對於「詹皇」的公開招募的舉動也引來各隊經理不滿，鵜鶘主帥簡崔(Alvin Gentry)更直接嗆聲，「很明顯就是違規。」

「一眉道人」之前與鵜鶘簽訂的年合約將於2021年到期，最快將於2020年成為自由球員，加上鵜鶘目前戰績相當不佳僅排在西區倒數第3，此外戴維斯先前更換與詹姆斯相同的經紀人，這也導致他要轉戰洛杉磯的傳聞越來越多，「詹皇」先前甚至直接公開表明希望與戴維斯在湖人聯手，這也引來聯名其他球隊更曾不滿。

「湖人正在確保戴維斯知道他依然在他們計畫之中，而且他們希望得到戴維斯。詹姆斯太聰明了，而且他裝得很無辜的樣子；這是鵜鶘隊現在遇到的問題，以後就是我們其他球隊將會遇到的問題」聯盟其他高層表示。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲先前詹皇公開招募戴維斯引起各球隊高層不滿。（圖／達志影像／美聯社）

此外一些小市場球隊的經理更建議聯盟阻止球員發表類似言論，也對聯盟感到失望，「如果你想讓戴維斯去湖人，或讓詹姆斯來介入的話，那麼就改變規則。聯盟不關心我們的利益，這讓我們失去了信心，要想把球星留在小市場球隊已經很難了，但是聯盟沒有給我們提供任何幫助。

據NBA規定，何直接或間接引誘、說服或試圖誘使，任何球員、教練、訓練師、總經理或任何其他人簽訂合約的人，都會受到懲處。過去魔術強森(Magic Johnson)公開招募喬治(Paul George)與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)就被聯盟罰款，不過卻沒有明確規定球員不能相互討論，這也讓這規定遭到質疑。

鵜鶘教練簡崔也直接表明，「這明顯是違規招募，為什麼不是？如果是球隊的管理層人員這麼說，那肯定會被認定為違規招募。為什麼球員這麼說，就不是違規招募？

▲霍林斯(上)與簡崔(下)兩位名教頭，都傳出成為湖人可能的新任主帥人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘主帥認為詹皇的舉動明顯就是違規。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人鵜鶘詹姆斯戴維斯
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