UBA／3連敗後2連勝　輔大沒有調整本錢

▲盧峻翔。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級預賽，輔大21日面對台藝大，在盧峻翔19分，以及「雙塔」曾祥鈞13分、17籃板、吳沛嘉11分、8籃板率領下，以81比72取得3連敗後的2連勝，教頭楊哲宜直言，目前球隊沒有調整的本錢，每一戰都至關重要。

輔大下半場開始將差距拉大，維持8到10分的領先，台藝大張家禾力挽狂瀾但孤掌難鳴，雖攻下全場最高的27分，但欠缺隊友火力支援，輸球的台藝大已經吞下4連敗，進入跌出8強的危險區域。

楊哲宜表示，第一階段預賽設定要拿4勝，最沒能達成目標，其實有點意外，現在已經沒有訓練與調整球員的機會，只能全力以赴打好每一場，如果連8強機會都沒保住，什麼目標都是空談。

▲吳沛嘉。（圖／大專體總）



且楊哲宜進一步指出，現在光是要晉級8強，都沒那麼容易，球員要體認到想保8就要付出很大心力，現今UBA生態已經非昔日強弱懸殊的光景，新生還在用高中方式打球，這是需要注意的地方，「他們高中都是好手，一來還是用同樣心態打球，但環境已經不同。」

此戰攻下13分、17籃板的曾祥鈞就表示，雙塔搭檔吳沛嘉一開始也難以擺脫高中的習慣，多半靠著身高優勢，較少去針對場上情況做應變，但後來漸入佳境，球隊第一階段也整合不好，相信會越來越好。

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）