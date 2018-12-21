運動雲

> >

UBA／3連敗後2連勝　輔大沒有調整本錢

ETtoday運動雲

▲▼ UBA輔大對台藝大 。（圖／大專體總）

▲盧峻翔。（圖／大專體總）

記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級預賽，輔大21日面對台藝大，在盧峻翔19分，以及「雙塔」曾祥鈞13分、17籃板、吳沛嘉11分、8籃板率領下，以81比72取得3連敗後的2連勝，教頭楊哲宜直言，目前球隊沒有調整的本錢，每一戰都至關重要。

輔大下半場開始將差距拉大，維持8到10分的領先，台藝大張家禾力挽狂瀾但孤掌難鳴，雖攻下全場最高的27分，但欠缺隊友火力支援，輸球的台藝大已經吞下4連敗，進入跌出8強的危險區域。

楊哲宜表示，第一階段預賽設定要拿4勝，最沒能達成目標，其實有點意外，現在已經沒有訓練與調整球員的機會，只能全力以赴打好每一場，如果連8強機會都沒保住，什麼目標都是空談。

▲▼ UBA輔大對台藝大 。（圖／大專體總）

▲吳沛嘉。（圖／大專體總）

且楊哲宜進一步指出，現在光是要晉級8強，都沒那麼容易，球員要體認到想保8就要付出很大心力，現今UBA生態已經非昔日強弱懸殊的光景，新生還在用高中方式打球，這是需要注意的地方，「他們高中都是好手，一來還是用同樣心態打球，但環境已經不同。」

此戰攻下13分、17籃板的曾祥鈞就表示，雙塔搭檔吳沛嘉一開始也難以擺脫高中的習慣，多半靠著身高優勢，較少去針對場上情況做應變，但後來漸入佳境，球隊第一階段也整合不好，相信會越來越好。

▲▼ UBA輔大對台藝大 。（圖／大專體總）

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）

關鍵字： UBA輔大曾祥鈞吳沛嘉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

UBA／揮別SBL選秀失利　羅建斌伺機再挑戰

UBA／王志群心律不整　喊暫停被周桂羽叫他坐好

UBA／台師大開季8連勝　再1勝8強機率大增

SBL／換洋將試手氣　富邦、金酒都找台銀棄將

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366