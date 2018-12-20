UBA／政大升一級主場首戰　遭國體大踢館成功

▲國體大擊敗政大。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

面對升上公開男一級後首度主場作戰的政大，國體大並未給對手感受太多主場優勢，即便田浩第四節上演飆分秀，經驗與體質佔優勢的國體大，以77比62讓地主吞下敗仗。

政大由前SBL球員、台師大教頭陳子威執掌兵符，以高苑工商球員主體，今年度隊史首次升上一級，20日隊史一級主場首戰，校方也動員啦啦隊與大批觀眾，幾乎要坐滿觀眾席。

但只有大一、大二成員的政大，經驗上難以和衛冕軍國體大抗衡，第二節國體大就拉開到雙位數領先，最多領先達19分，團隊兩分球上半場19投17中。

第四節田浩跳出來力挽狂瀾，國體大失誤也增加，教頭桑茂森暫停時一度開罵，但最終田浩孤掌難鳴，無緣在歷史性的一刻拿到勝利。

▲田浩。（圖／大專體總）



關達祐攻下國體大最高的13分，另有4助攻、3抄截，林正12分、6籃板，楊盛硯11分、6籃板、4助攻、3抄截，政大以田浩16分最佳。

大三的關達祐指出，第四節後段一直失誤，一失誤就急著得分，讓田浩演得分秀就更急，教練對大家退防也不滿意，表現比較慌。

「我們試著把節奏穩定下來，我告訴大家想辦法慢下來，不要攻也沒關係，把時間慢慢拖掉。」關達祐說，雖然不攻也可以，但是有空檔也要出手，慢慢穩定球隊的狀態。

▲關達祐。（圖／大專體總）