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今年表現落差　網壇老將費德勒、大威明年賽季被看衰

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▲▼2018上海大師賽,費德勒Roger Federer穿Uniqlo米奇UT練球。（圖／記者季相儒攝）

▲費德勒（Roger Federer）。（圖／記者季相儒攝）

記者張穎容／綜合報導

雖然2019賽季還未開始，但已有不少網球專家看衰「瑞士天王」費德勒(Roger Federer)和大威廉絲（Venus Williams）兩位老將，認為兩人今年的表現跟前兩個賽季有落差，不看好倆人競爭大滿貫冠軍的前景。

現年37歲的費德勒自從年初贏下澳網大滿貫冠軍後，雖然氣勢也有不斷高漲，但卻是一冠難求，加上喬科維奇（Novak Djokovic）於溫網奪下暌違2年的大滿貫金盃，打破沉寂2年多的低潮，銳減費德勒在場上的光芒，也讓許多媒體不看好費德勒在新賽季繼續衛冕澳網。

▲澳網，大陸一姐李娜及美國大威廉絲。(圖／達志穎像／美聯社)

▲大威廉絲。(圖／達志影像／美聯社)

目前大威廉絲已到38歲的高齡，去年的年終排名為第5，今年則掉到第38名，目前又傳出與合作多年的教練分道揚鑣，因此也讓許多業界人士認為，大威未來的成績還是會有逐漸下滑的跡象，美國《運動畫刊》的資深記者甚至還以「老車保養再好，仍難與新車匹敵」來形容大威。

但明年大滿貫賽程也將會進入改革調整，溫網不再使用長盤決勝，對老將而言是一大好處。此外，憑藉當今的科學化訓練，費德勒和大威廉絲在這種高齡仍然可以繼續征戰網壇，對於球迷已經是件樂事了。

關鍵字： 費德勒大威廉絲
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