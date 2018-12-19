歐登提前復出　明年2月打杜拜冠軍邀請賽熱身

▲歐登宣布將參與杜拜國際冠軍邀請賽 。（圖／翻攝自歐登IG）



記者黃詩崴／綜合報導

前湖人奪冠班底歐登（Lamar Odom）自從2014年賽季後再也沒有在籃球場上出現，上月他表示將參加新一季的BIG3聯盟，今（19）日他再發文宣告將會參加在明年2月的杜拜國際冠軍邀請賽，為了BIG3聯盟、以及想前往CBA效力所熱身。

歐登在社群媒體放上一張身穿7號的球衣並註解，「我將於明年2月1日在杜拜國際冠軍邀請賽復出，我將代表來自菲律賓的Mighty Sports出賽，並會繼續選擇7號球衣。這比賽可以讓我在BIG3賽事前熱身，我還需要更多的時間來從中風及心臟病中復原。」

對於即將重返賽場歐登也表示，「我已經很久沒有打這種高強度的比賽了，我希望我可以克服傷痛。」對於先前曾表態有意願前往CBA打球，歐登認為自己的體能還尚未到位，「我覺得我還沒辦法負荷那強度，但是我會盡量調整自己的狀態。」

▲歐登曾為湖人拿過2次冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



歐登14年NBA生涯，在湖人時期拿下2枚冠軍戒指。先前也有在非NBA打球的經驗，曾在2004年雅典奧運和2010世錦賽代表美國隊征戰外，曾在2013-14年到歐洲打了2場比賽就打到回府。杜拜冠軍邀請賽將在明年2月開打，BIG3聯盟則是要到6月底才開打。

歐登即將加入菲律賓Mighty Sports球隊，這支球隊曾參加過第38屆瓊斯盃並以全勝之姿拿下冠軍，前NBA球員塔比特（Hasheem Thabeet）、馬奎爾（Dominic McGuire）。