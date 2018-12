中職／3月赴日鬥羅德　桃猿獨家旅行應猿團開始招募

▲決戰東京 。(圖/桃猿提供)

為備戰新球季,加強與台灣棒球的交流,日本職棒千葉羅德海洋隊在2019年將邀請Lamigo桃猿隊赴日至千葉羅德海洋隊主場ZOZO海洋球場進行兩場「Power Series 2019 in CHIBA」交流賽!Lamigo桃猿隊成為ZOZO海洋球場啟用二十八年來首支國際交流戰受邀的球隊。「Power Series 2019 in CHIBA」由Lamigo旅行社獨家推出專屬應猿團,獨家開放球迷朋友報名「決戰東京」旅行應猿團,「決戰東京」應猿團將於12月19日10:00在Lamigo旅行社官方網站上線接受報名。行程分為溫泉度假五日遊(含Power Series 2019兩場賽事)以及為大王加油五日自由行(含Power Series 2019兩場賽事及一場火腿對羅德熱身賽)。



「Power Series 2019 in CHIBA」時間預計在在2019年3月14日(四)至15日(五)日本時間下午一點開打,地點安排在ZOZO海洋球場。Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷代表球團表示千葉羅德的盛情邀約,他說:「我們會在ZOZO海洋球場會打出好成績,讓千葉的球迷朋友體驗Lamigo的球風與魅力。」不只球隊受邀,Lamigo桃猿專屬啦啦隊兩位隊長阿誠、山G以及LamiGirls都在此次遠征千葉的受邀行列當中,LamiGirls在這兩場賽事當中會與「M☆Splash!!」以舞會友,場上台日對抗,場外多「嬌點」對決,Lamigo旅行社號召10號隊友一齊前進東京,征服ZOZO海洋球場!



千葉羅德海洋隊球團社長山室晉也與監督井口資仁都很期待這兩場比賽,希望兩隊球迷的應援對戰以及啦啦隊的表演會讓2019年有個美好的開季。希望明年交流比賽辦得很熱鬧,打出高水準的比賽,誠摯歡迎大家來體驗千葉市當地的魅力。」

成功報名「Power Series 2019 in CHIBA決戰東京應猿團」的團員還可獲贈千葉羅德應援禮,台日交流多更多!兩個行程將在12月19日(三)上午10點於Lamigo旅行社官方網站上線接受報名。

