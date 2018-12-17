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熱火客場燒鵜鶘　白邊：我復出後球隊拿下2連勝

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▲▼懷塞德、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲懷塞德復出熱火拿下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

邁阿密熱火今（17）日客場挑戰紐奧良鵜鶘，熱火全場狂抓57個籃板優於鵜鶘的38個籃板，終場以102比96擊敗鵜鶘。熱火中鋒「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside）賽後自信地表示，「自從我歸隊以來球隊收下了2連勝。

懷塞德今天登板22分鐘，交出17分、12籃板外帶3阻攻的雙十成績單，儘管帳面成績不如「一眉道人」戴維斯（Anthony Davis）不過靠著團隊戰力依舊擊敗鵜鶘。他在前一戰回歸，兩場比賽都只有出賽20分鐘出頭的時間，場均繳出11.5分、9.5籃板、2.5阻攻。

熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）面對白邊歸隊的表現感到滿意地說，「他在過去的2場比賽中打得很有競爭力，全場比賽都可以看到他用盡全力地去拚搶球。」

儘管復出後的2場比賽因上場時間受限，數據沒特別亮眼，但懷塞德仍就在今天賽後表示，「我感到相當興奮，自從我復出後球隊已經拿到2連勝！」他也提到今天對鵜鶘一哥戴維斯的防守，「我們包夾他的速度相當快，某些時候教練祭出區域防守也造成他不少困擾。」

▲▼懷塞德、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯今天攻下27分不過仍無法幫球隊守住勝利。（圖／達志影像／美聯社）

熱火自8日起開始了長達10天6戰的客場之旅，總計收下4勝2敗的不俗成績，目前以13勝16負暫居東區第9，熱火將有3天休兵時間，21日主場迎戰休士頓火箭。

關鍵字： NBA熱火鵜鶘Hassan Whiteside懷塞德
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