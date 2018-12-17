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大專足聯／刺激隊友進步　輔大游家煌的鯰魚效應

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▲▼ 游家煌 。（圖／記者林育正攝）

▲游家煌 。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／屏東報導

曾入選中華男足國家隊，輔仁大學邊路好手游家煌身高不高，在場上卻有強大速度衝擊力，但他的價值不只如此。他被洪慶懷教練說能夠帶來「鯰魚效應」，刺激其他隊友進步，「我的好勝心很強，不喜歡輸的感覺。」

現在才大三的游家煌不是像陳柏良或是溫智豪那種看起來成熟、穩健的球員，但這也是他的有趣之處。在他看似無所謂的外表下隱藏著強悍。先前在中華足協國際邀請賽遭東帝汶選手辱罵、打臉暗算而動手反擊，可能是他較為人知的代表作。但在國際賽球場如戰場，肢體動作來得又快又狠，勇於反擊才不會被壓著打。 「在主場不能被白打。」他當時這麼說。

游家煌接受訪問時輔大隊友會在一旁偷笑邊錄影，教練也叫他「好好講不要念RAP」，但年輕的外表下卻有旅外大夢。起初游家煌就讀北市大效力大同足球隊，為了參戰亞足聯盃讓自己在國際市場上被看見，轉學到輔大，加入合作的台灣首支職業隊航源FC。

「我還年輕，希望多出去試試看，讓外面看到我。輔大的態度很吸引我，不過到最後還是要自己去適應教練。」游家煌的左臂上還有明顯的「堅持」刺青，但他只輕描淡寫地說，「藝術啦，對任何事都要堅持。」

▲▼ 游家煌 。（圖／記者林育正攝）

被航源和輔大總教練洪慶懷形容為不是話最多，卻能「動來動去」激活隊友的「鯰魚」，他說只是不喜歡輸的感覺，和隊友互相幫忙，「踏上球場就是要百分百投入、專注，不然旁邊的人看了也不舒服。」

下個球季游家煌希望幫助連續兩年第三名的航源在企甲聯賽奪冠，並且在亞足聯盃取得進球，並且挑戰從小組賽晉級。「輔大、航源應該都只是你的跳板。」洪慶懷說。

▲▼ 游家煌 。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯輔仁大學游家煌
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