反轉再反轉！阿維迪亞轟41分完成致勝三分打　助拓荒者搶下第7種子

▲波特蘭拓荒者險勝鳳凰城太陽，搶下西區第7種子。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA附加賽於台灣時間15日點燃戰火，西區首戰由第7的鳳凰城太陽對決第8的波特蘭拓荒者，此役雙方從開賽就一路激戰，雖然都有取得雙位數領先，但也都沒能趁勢拉開，最末節太陽一度拉開，但拓荒者阿維迪亞（Deni Avdija）最後16.2秒完成三分打，太陽格林（Jalen Green）外線出手落空未果，也沒搶下籃板，最終拓荒者以114比110逆轉奪勝，搶下西區第7種子，首輪將對上馬刺。

太陽例行賽對戰拓荒者取得2勝1負居上風，不過最近一次交手是在今年2月22日，當時由拓荒者奪下勝利，此役贏球的球隊便確定能以第7種子身分晉級季後賽，落敗球隊則需要再跟第9和第10名的勝方交手一場，來爭取季後賽最後的席次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太陽主場出戰，「奪命書生」布克（Devin Booker）開賽狀況就相當火燙，攜手與格林攻下22分，帶領下球隊取得27比19領先，不過拓荒者哈勒戴（Jrue Holiday）率領下在外線火力全開搶分，阿維迪亞壓哨再得手，首節打完追到31比33。

次節再戰，拓荒者把握住布克下場休息的機會，靠著夏普（Shaedon Sharpe）、阿維迪亞的三分球轟炸，拉出12比2的猛攻逆主超前，接下來更直接把領先分數拉開到14分之多，不過太陽及時回神，古德溫（Jordan Goodwin）、布魯克斯（Dillon Brooks）聯手搶分，最後格林在上半場結束前漂亮命中高難度三分球還要到犯規，最後成功完成四分打，幫助太陽在上半場打完追到62比65。

易籃後，拓荒者很快就進入比賽狀態，第三節開節打出12比4的小高潮重回雙位數領先，但太陽回神後回敬6比2又追到個位數，接下來一路拉鋸到節末，太陽歐尼爾（Royce O'Neale）、鄧恩（Ryan Dunn）接力上籃得手，成功在第三節打完將分差縮小到僅剩下1分。

關鍵最末節，拓荒者持續熄火，太陽格林、布魯克斯開節率領球隊打出11比0的猛攻，反以雙位數逆轉領先拓荒者，阿維迪亞此時轉身跳投命中替拓荒者止血，歐尼爾跳出來在外線開火將領先擴大到11分之多，但拓荒者還是沒有輕易放棄，哈勒戴、阿維迪亞兩顆三分球又把分差縮小到剩下3分，葛蘭特（Jerami Grant）連兩顆外線幫助拓荒者以107比106逆轉超前。

雙方接下來持續拉鋸，最後16.1秒，阿維迪亞籃下放進2分要到犯規，完成三分打，還讓布魯克斯犯滿畢業，太陽最後一波進攻交給全隊手感最火燙的格林，但他在外線出手未果，太陽第一時間搶到籃板球卻又沒抓好，最後球被拓荒者搶去，葛蘭特灌籃直接帶走勝利，終場拓荒者以114比110「下剋下」擊敗太陽，晉級季後賽，首輪將碰上第2種子聖安東尼奧馬刺。

▲波特蘭拓荒者阿維迪亞（Deni Avdija）最後16.2秒完成超前三分打。（圖／達志影像／美聯社）

阿維迪亞繳出41分、12助攻、7籃板，老將哈勒戴貢獻21分，太陽表現最佳的格林，他攻下全隊最高35分，無奈最後三分球出手落空，一哥布克貢獻22分，提前6飯畢業的布魯克斯貢獻20分。太陽無緣在主場守住勝利，只能在下一場對上快艇、勇士之間的贏家，力拚西區第8種子。