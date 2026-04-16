UBA決賽攻蛋！政大挑戰跨季72連勝6連霸　國體唯一純本土隔7年後重返四強

▲114UBA各級組決賽記者會男一級四強。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度大專校院籃球聯賽（UBA）決賽將於4月17日至19日在台北小巨蛋正式點燃戰火。大專體總今日舉辦賽前記者會，各級組決賽球隊代表齊聚宣誓，本季以「Let’s Play A Game(again) 再一次」為精神引領，象徵球員經歷預複賽洗禮後，將在最終舞台畫下完美句點。其中，衛冕軍政治大學將帶著跨季72連勝挑戰6連霸，而國立體大則以「唯一純本土」陣容之姿，相隔7年後重返四強，成為本屆最大焦點。

總教練陳子威坦言，再次回到舞台感覺「既熟悉又陌生」，陌生在於3隊對手組合與以往不同，這反映出各隊的進步。對於目前的備戰狀況，陳子威表示球員身體均健康，關鍵在於最後2場的執行力與細節修正，希望能呈現更好的強度。

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面對外界「宇宙政大」的封號，陳子威強調每年都有威脅感，且「現在不會像以前一樣場場大贏，這才是正常的比賽。」他期許球員透過膠著的戰況學習成長，認為壓力與威脅是站在頂峰必須承擔的，也是球員進步的機會，希望子弟兵能享受舞台、接受挑戰。

▲114UBA男一級政治大學。（圖／大專體總提供）

記者會現場也流露出一絲感傷，陳子威透露，今日早上是大四球員宋昕澔、吳志鍇的最後一次晨操，「4年感覺過得很快，很珍惜最後2場的合作機會。」陳子威表示，球隊會支持宋昕澔往海外球隊發展，也計畫安排吳志鍇出國試煉。大三隊長徐得祈則表示，雖然接任隊長有壓力，但希望能帶領2位學長在大學生涯留下最美好的「金牌回憶」。

國立體大在本季預複賽中表現強悍，以第2種子之姿重返四強。值得注意的是，國體是男一級四強中「唯一純本土」的陣容，在各校紛紛引進外籍生的環境下，這項成就顯得難能可貴。總教練桑茂森點名長人胡晉豪是團隊的靈魂人物，不僅扛下隊長重任，更磨練出抗衡外籍生的防守技術。

對隊長胡晉豪而言，這次登板小巨蛋別具意義。他透露高二時曾因厭倦籃球成為「籃球逃兵」，導致當年球隊進小巨蛋時他只能坐在觀眾席當啦啦隊。如今憑藉努力重回球場並帶領國體殺進四強，他感性表示：「這次終於能站上舞台，總算可以跟以前的自己和解。」桑茂森也笑稱，睽違7年沒進小巨蛋，帶隊參加記者會時還在周邊小迷路，期待球員能享受舞台。

▲114UBA男一級四強國立體大。（圖／大專體總提供）

另一個驚喜是臺灣藝大。台藝大前一次闖進四強已要追溯至103學年度，此次不僅是相隔11個賽季後的強勢回歸，更是隊史首度前進小巨蛋參與決賽。四強首戰他們將直接強碰衛冕軍政治大學，全隊力求「超常發揮」，期盼能寫下隊史首場攻蛋勝利的紀錄。