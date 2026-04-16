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樂天失誤葬送反撲！　潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

▲喬登。（圖／統一獅）

▲喬登。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅16日作客桃園續戰樂天，獅隊先發喬登此役繳出7局僅失2分的優質先發，打線方面潘傑楷在3局上炸裂兩分砲帶動攻勢，儘管樂天一度將分差縮小至1分，但獅隊在8局上趁著對方失誤與安打串聯狂拿3分奠定勝基，終場就以7比3擊退桃猿，收下二連勝。

獅隊在1局上就發動攻勢，朱迦恩靠著對方捕手失誤攻佔二壘，蘇智傑隨即補上場地規則二壘安打，送回隊友先馳得點，獅隊取得1比0領先。

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3局上獅隊攻勢再起，蘇智傑敲安上壘後，潘傑楷在1人出局時，瞄準麥斯威尼的球一棒炸裂，敲出兩分打點全壘打，助隊將比分擴大至3比0。

樂天先發投手麥斯威尼此役表現掙扎，主投4.1局耗費95球，被敲5支安打包含一發全壘打，送出4次保送、1次三振，失3分（2分自責分），在5局途中退場由蘇俊璋接手。

樂天打線在5局下終於突破喬登封鎖，李勛傑敲出二壘安打後，馬傑森在2出局時補上適時安打，幫助樂天追成1比3。

7局下樂天攻勢再續，林智平、李勛傑接連上壘，張閔勛代打敲安攻佔滿壘，隨後馬傑森擊出高飛犧牲打，樂天追至2比3，僅剩1分差距。

關鍵8局上，樂天換上莊昕諺接替；獅隊陳聖平先敲出內野安打並展現速度盜壘成功，隨後樂天發生致命傳球失誤，讓三壘跑者輕鬆回本壘得分。

隨後獅隊代打部隊發威，田子杰、李丞齡接連敲出帶有打點的安打，單局灌進3分保險分，比數瞬間拉開至6比2。

雖然樂天在8局下靠著陳晨威的適時安打追回1分，但後續未能再串聯火力，9局上統一再添1分後，終場就以7比3帶走勝利，拿下近期二連勝。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿

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