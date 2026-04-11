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劉基鴻炸裂！郭天信21連盜追平紀錄　味全龍8比0完封獅隊登頂

▲郭天信跨季連續21次盜壘成功，追平陳瑞振聯盟紀錄。（圖／味全龍提供）

▲郭天信跨季連續21次盜壘成功，追平陳瑞振聯盟紀錄。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍11日作客統一獅台南亞太主場，吸引1萬1011人進場觀戰。梅賽鍶面對前東家主投5局無失分，劉基鴻轟出兩分砲，率隊以8比0完勝，郭天信盜壘成功追平聯盟紀錄。原本排名第一的富邦悍將不敵台鋼雄鷹，味全龍此戰贏球後，以6勝3敗獨居龍頭，統一獅則吞下2連敗。

味全龍1局上率先發動攻勢，郭天信敲出安打後盜上二壘，劉俊緯適時安打送回1分先馳得點。梅賽鍶此役面對前東家，前3局演出9上9下，4局下被邱智呈敲安，形成兩出局一、二壘危機，但仍順利化解。

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味全龍5局上劉俊緯安打上壘後，劉基鴻轟出兩分砲，本季第2轟出爐，將比分擴大至3比0。這是他繼4日後再度開轟，並將安打連續場次推進至7場。

7局上龍隊再添分數，劉基鴻、朱育賢接連上壘，李展毅擊出三壘滾地球帶有1分打點，隨後蔣少宏短打推進，曾聖安、陳子豪連續安打，將比分擴大至6比0。

8局上劉俊緯選到保送，朱育賢、李展毅連續安打再添1分，取得7比0領先。隨後曾聖安再度保送，陳子豪補上安打，將比數拉開至8比0。

打線方面，劉基鴻開轟並繳出猛打賞，貢獻2打點，劉俊緯、朱育賢同樣單場3安演出，全隊敲出15支安打。

▲梅賽鍶。（圖／味全龍提供）

▲梅賽鍶。（圖／味全龍提供）

梅賽鍶首次對決前東家，主投5局用89球，其中53球為好球，被敲2安打，出現3次保送，送出4次三振，無失分。呂偉晟6局接替登板，黃暐傑雖被敲2安打，但製造雙殺順利化解危機，後續由林鋅杰、吳君奕接力收尾。獅帝芬先發4局，被敲5安打失1分，吞下敗投，無緣3連勝。

值得一提的是，郭天信此役完成跨季連續第21次盜壘成功，自2025年5月23日至2026年4月11日，追平陳瑞振（1998年10月17日至1999年10月6日）所保持的聯盟紀錄。此外，朱育賢也達成生涯第1100支安打，為聯盟史上第25人。

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍郭天信盜壘紀錄劉基鴻梅賽鍶

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