洋基聯手安葆安坑國小做公益　新手爸李漢昇兒童節玩瘋了

▲安葆電能與洋基工程籃球隊與安坑國小過兒童節。（圖／主辦單位提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

4月4日就是一年一度的兒童節，安葆電能攜手台灣職籃P. League+洋基工程職業籃球隊，於1日造訪新北市安坑國小，包括李漢昇、阿拉薩等球員近距離跟小朋友交流，除了投籃競賽、三對三，活動結束也跟籃球班隊員坐下來聊天，分享自己的心路歷程，也給籃球路剛起步的孩子一些人生指引，氣氛溫馨熱烈。



安葆電能長期支持基層籃球，113年起啟動「安坑國小三年百萬贊助計畫」，持續挹注資源支持校隊與校務發展，本次活動更特別捐贈36雙球鞋予籃球隊，董事長陳志復表示：「身為在地企業，就應該關心這裡的孩子。我們只是用很少的資源，卻發揮了很大的效益，也很感謝洋基球團的配合，他們花了很多時間跟小朋友互動，是很正面的力量。」



阿拉薩因205公分身高與外籍生身份，一現身即成為全場焦點，一舉一動都讓學生「嗨」翻天，他也用多次爆扣回應，他笑說：「這真的太不可思議了，我本來就很喜歡跟小朋友玩，看到他們的熱情非常高興。」

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▲洋基工程籃球隊阿拉薩大秀灌籃。（圖／主辦單位提供）



阿拉薩透露，以前小時候在甘比亞是踢足球，「雖然安坑國小不大，可能沒辦法踢足球，但這裡的孩子都很喜歡籃球，能為公益付出一直是我的夢想。」他笑說。



今年初加盟洋基工程的李漢昇，近期剛升格為新手爸爸，寶貝兒子目前2個月大，他笑說：「看到這些大哥哥長得這麼好，當然希望兒子能跟他們一樣。如果他也喜歡籃球，我會陪著他一起玩。」

▲洋基工程隊李漢昇。（圖／主辦單位提供）



兩位球員此次受邀擔任安葆電能親善大使，李漢昇表示：「真的很榮幸能代表安葆電能來做公益，我很喜歡跑校園活動，之前去過高中，國小還是第一次，看到小朋友就會想起以前的自己，希望能藉由我們的人生經驗，跟孩子分享正確觀念，無論是籃球或是學習，都要往正確的道路走。」



與活潑的孩子開心玩了一個上午，安葆電能董事長陳志復與副總經理黃必先，帶著兩位球員分別與五、六年級球隊座談，也一起吃營養午餐，並讓學生問好問滿，阿拉薩勉勵大家，「雖然我看起來很有身高優勢，但還是有很多東西需要克服。這個環境競爭很激烈，坐板凳不代表你不優秀，要對自己有信心，讓自己的心態更好，遲早有人會看見你。」