味全龍公布薪資調整　李凱威最長8年上看億元、鞏冠續約至2028

▲中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著官辦熱身賽進入尾聲，新球季即將到來，味全龍球團今（24）日公布2026年球季球員薪資調整結果。球團表示，基於長期戰力規劃與陣容穩定，今年與多名主力選手簽下複數年合約，盼鞏固核心戰力，同時也完成全隊薪資換約，凝聚團隊共識，全力備戰新球季。

為確保建隊基石與長期發展，內野手李凱威近年攻守表現穩定，並多次獲得個人獎項肯定，球團與其簽下至少4年、最長可達8年的複數年合約（含條件式選擇權），首年月薪60萬元，合約總值最高上看1億元。

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作為球隊打線核心並入選2026年WBC國家隊的吉力吉撈・鞏冠，球團提前與其續約至2028年，2026年月薪提升至82萬元，並附帶條件式薪資成長條款。外野方面，為穩定防線戰力，球團也與郭天信簽下4年複數年合約，首年月薪55萬元，期待持續貢獻攻守表現。

此外，入選WBC國家隊與牛棚主力也獲得複數年合約肯定。投手部分，終結者陳冠偉與牛棚投手林子昱分別簽下2年合約，薪資最高可達53萬元與40萬元；野手方面，捕手蔣少宏與內野手張政禹同樣獲得2年複數年合約，薪資最高分別可達42萬元與36萬元。

在年輕戰力培養方面，球團也針對具成長潛力的球員進行加薪。野手王順和月薪由9萬元調升至14萬元，劉俊緯由9萬元提升至13萬元；投手方面，曹祐齊由10.5萬元調升至16.5萬元，吳俊杰與趙璟榮均調整為14萬元，李超則提升至13萬元，持續厚植投打深度。

至於部分去年表現起伏的球員，球團在充分溝通後進行薪資調整。拿莫・伊漾月薪由14萬元調整為11.5萬元，林孝程由13萬元降至11萬元，張景淯則由21萬元調整為15萬元，期盼新球季重新證明實力。

另外，自主培訓選手王伯洋因隊內表現優異，正式轉為支配下球員，新球季將使用背號「54」，持續為球隊注入新血。