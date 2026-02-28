新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

▲經典賽中華隊送機，隊長陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／桃園報導

日本火腿隊監督新庄剛志昨在賽後談到中華隊外野守備時，點出他觀察到的細節，直言台灣隊外野手在準備守備時多半「撐著等球」。對此台灣對診陳傑憲今天搭機前受訪時坦率回應，表示新庄的觀察「不可否認，有一部分是事實」，不過他也強調，準備方式本來就因人而異。

新庄剛志表示，從靜止狀態轉為啟動的過程相對慢，「由靜到動，跟由動到動相比，一定是後者比較快。」

對此，陳傑憲坦言，新庄監督所指有一部分是事實，若在完全靜態的狀況下啟動，確實可能在第一時間反應上吃虧，「像他講的，會比較沒那麼快。」

不過陳傑憲也強調，外野守備的準備方式因人而異，並不存在絕對標準。他表示，不同選手適合不同的蓄力與啟動方式，「也許新庄監督認為那樣是快的，但在某些選手身上，反而不一定比較好。」他認為，無論是「靜到動」或「動到動」，關鍵在於是否符合自身條件。

以自身經驗為例，陳傑憲透露自己比較偏好「撐著」的準備姿勢，「我覺得撐著，腳的力量轉換比較好。」他也直言，若在守備時不斷移動，有時反而會影響視覺判斷，「球打出來的瞬間，視力狀態可能沒那麼好。」

最後，陳傑憲以打擊做比喻，笑說每名選手都是獨特的個體，「就像不可能每個人都學大谷翔平的打擊方式，然後打得跟他一樣好。」他認為，守備準備動作沒有一定的對錯，重點在於找到最適合自己的方式，並把能力發揮到極致。