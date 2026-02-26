徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽中華隊今（26日）與福岡軟銀鷹交手，最終以0比4遭到完封，全場僅敲出2支安打；賽後總教練曾豪駒受訪時除肯定軟銀先發徐若熙的壓制力，也直言兩隊最大差距在於「擊球準確度」。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）



談到徐若熙此役代表軟銀先發3局飆速壓制，中華隊總教練曾豪駒給予高度評價； 他表示，球隊先前掌握到徐若熙多半是在日本Live BP中，今天算是他首場正式對外比賽，「整體看起來，他比練習時的狀況更好，不論好球率或球速都更優秀，這點我們很佩服。」

對於中華隊先發鄭浩均投球時展現出的張力與穩定性，曾豪駒認為他今天看起來是用全力在面對軟銀打者。

至於第2局鄭浩均出現抽筋以及微失控狀況，曾豪駒認為，那也代表他正在適應比賽強度與壓力環境，「我看他身體上是沒有什麼問題，後續就看這幾天調整完，再進行進階調整。」

至於中華隊進攻端全場僅2安的表現，曾豪駒則點出關鍵差異；他分析，單就揮擊與投手對戰過程來看，落差其實沒有想像中大，但與軟銀相比，「差別在擊球的準確度。」

他最後進一步說明，「我們投手的失投球，對方打者可以精準掌握；但我們對於對方投手的失投球，或是對直球的掌握度，失誤率比較高，這是今天兩隊打擊最大的差別。」