WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

全台球迷準備好再次沸騰！繼 2024 年世界棒球 12 強賽，中華隊在東京巨蛋完封日本、勇奪世界冠軍後，這股「台灣尚勇」的奪冠氣勢已延燒至 2026 WBC 世界棒球經典賽。本屆經典賽一口氣徵召到14名旅外好手，寫下歷屆最多，可說是史上最強中華隊！ETtoday新聞雲也特別舉辦2026世界棒球經典賽超級預測王活動，成功預測賽事就能參加好禮二連抽活動，Nintendo Switch Lite等300項好禮等你拿！

▲▼。（圖／活動小組）

《WBC超級預測王》共計300個獎項等你抱回家！（圖 / 活動小組）

即日起至3月18日8點止，只要下載新聞雲App、預測每場賽事，預測成功就能參與好禮二重抽活動。第一重「場場抽」每場賽事結束，隔天立即抽出得獎結果（若遇例假日將順延抽獎）有機會抽中雀巢金牌咖啡三合一醇厚拿鐵1箱，活動結束後還能再抽第二重「好運連發抽」有機會將Nintendo Switch Lite、SONY 無線藍牙喇叭 SRS-ULT10、SONY索尼WH-CH520無線藍牙耳罩式耳機、WOKY ALL-P TRITAN隨身雙飲杯帶回家！。每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞

只要下載 ETtoday 新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到預測活動頁！每場賽事每人皆可獲得 1 張免費票，還能用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。預測正確就有機會把好禮帶回家哦！快來預測賽事贏好禮！馬上參加GO GO GO＞＞

●WBC預測王、天天預測中獎機會高►►►

《投票步驟解說》
步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟
步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3、進入活動頁，看到《WBC超級預測王》(參下圖B)進入預測賽事活動頁面
步驟4、針對每場賽事預測你心目中獲勝的隊伍，天天預測、中獎機會越大喔
A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。
B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

▲（圖／活動小組）
※我的東森幣不夠怎麼辦? 小訣竅提醒您：
1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。
2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。
3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。
4.「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

※ 活動小組將會以簡訊或 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認手機號碼以及E-mail正確及有效。

《2026WBC世界棒球經典賽》相關資訊一手掌握
1. 2026世界棒球經典賽 賽事資訊►►►
2. 精采影音不錯過►►►
3. 點我來去看戰績總表►►►
 

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

