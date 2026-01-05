曾單場三響砲！洋基補強出手　網羅前全明星資深內野手德容

▲德容（Paul DeJong）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基5日在休賽季補強戰力，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，條紋軍已與資深內野手德容（Paul DeJong）達成協議，以小聯盟合約簽下他，同時邀請他參加大聯盟春訓，作為球隊內野的深度備援。

德容曾在2019年單季繳出不俗火力，當時他打出.233/.318/.444的攻擊三圍，並轟出30支全壘打、31支二壘安打，展現長打能力，同年7月24日達成生涯首次單場三響砲；不過該高峰已是數年前的表現，外界普遍認為這筆簽約更多是「深度補強」，距離洋基真正需要的「衝冠等級即戰力」仍有差距。

海曼指出，德容是一名「不錯的深度人選」，且守備位置彈性高，依照他2025年的出賽紀錄，德容曾守過游擊、三壘、二壘與一壘，並仍具一定長打威脅；他生涯至今累計146轟，具備替補角色的價值。

近年來德容成為典型「旅人球員」，自2023年起先後效力白襪、皇家、巨人、紅雀、藍鳥與國民隊，若新球季順利升上大聯盟，洋基將是他生涯第7支球隊；數據方面，他在這段期間共累積1090個打席，打擊三圍.220/.268/.390，敲出44轟、117分打點。

值得一提的是，有美媒也拿德容與洋基近年主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）作比較；沃爾普自2023年登上大聯盟以來，在1886個打席打出.222/.283/.379，合計52轟、192分打點，兩人攻擊表現並非天差地遠，若德容春訓狀態佳並爭取到出賽機會，他的火力在數據層面甚至可能與洋基近年游擊輸出形成「相對接近」的替代方案。

不過整體而言，這筆簽約仍被視為春訓競爭與陣容備援的補充操作，對洋基新球季戰力版圖影響有限，洋基若要真正提升衝擊季後賽乃至爭冠的實力，後續仍需在自由市場或交易市場完成更具份量的補強。