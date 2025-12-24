運動雲

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）曾公開表態，希望在世界棒球經典賽披上中華隊戰袍，他近日與守護者隊簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。中華隊總教練曾豪駒對此表示，替他感到相當高興。

費爾柴德為台灣效力的意願始終不變，曾豪駒24日出席運動菁英獎頒獎典禮受訪時指出：「聽到他再次獲得合約機會的消息，我覺得這是對他的肯定，也替他感到非常高興。目前也聽到他的參賽意願依然相當強烈，我們會從整體方向進行規劃，也希望能有最好的消息。」

29歲的費爾柴德在今年季前即表態，希望為台灣出戰2026年世界棒球經典賽。他擁有5個大聯盟賽季的出賽經驗，曾效力響尾蛇、水手、巨人、紅人與勇士等隊，大聯盟生涯累積277場出賽，打擊成績為.223/.305/.384。上季短暫效力亞特蘭大勇士期間，於28場出賽、55個打席中，繳出.216/.273/.333的表現。

針對美職球員參與中華隊集訓的時程，曾豪駒說明，依規定，美職體系球員無法參加自辦熱身賽，原則上須待2月28日開打的官辦熱身賽後才能投入團隊。「只要是大小聯盟的選手，球員工會規定基本上都以官辦熱身賽為主。」他也補充，若選手希望提早加入團隊，仍可視球團與選手意願進行協商，獲得同意後便有機會提前報到。

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

