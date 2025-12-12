運動雲

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

記者王真魚／綜合報導

道奇隊兩名日本王牌投手的經典賽動向出爐。根據日媒報導，甫拿下世界大賽最有價值球員（MVP）的山本由伸將出戰世界棒球經典賽（WBC），連兩屆披上日本隊戰袍；本季因傷缺陣多時的佐佐木朗希，則因健康因素無緣參賽。

山本在世界大賽投出傳奇級內容，包括第7戰「中0日」登板力助道奇完成二連霸。球團尊重他想參賽的意願，最終點頭放行。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在冬季會議上也提到，「特別是山本，我們必須從整個賽季角度謹慎看待。」不過在他毫無傷病紀錄的前提下，球團要阻止參賽並不容易。

山本的用球、登板安排將由道奇與日本隊共同協調。依照井端弘和監督規劃，旅美球員不會從美國啟程集合，大谷翔平與山本都將從日本加入國家隊。兩人剛在大聯盟締造世界大賽二連霸，如今將以日本隊「雙王牌」之姿挑戰國家隊連霸。

相較之下，佐佐木朗希的狀況較為複雜。本季他因右肩夾擠進入60天傷兵名單，缺席約4個月。儘管本人展現參賽意願，道奇仍基於球員健康考量做出婉拒。道奇棒球部總裁弗萊德曼（Andrew Friedman）日前與井端監督會面，雙方在充分溝通後，確定佐佐木將缺席本屆經典賽。

球團相關人士透露，依規定，佐佐木因本季曾進60天傷兵名單，球隊有權阻止其參賽；加上他自日職時期起便有肩傷困擾，若在經典賽提前進入實戰狀態，恐提高再受傷風險。雖然他在季後賽以後援身分大放異彩，成為球隊二連霸的要角，但道奇已規劃他明年回到先發陣容，希望從春訓開始讓他重建投球動作、穩定調整。

羅伯斯日前也在日本節目上表示，「如果佐佐木在WBC投球，我會相當驚訝。」顯示球團早有判斷，無意讓他在明年春天就拉高比賽強度。

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 山本由伸佐佐木朗希WBC道奇隊經典賽

