外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美媒日前指出，舊金山巨人台灣右投鄧愷威已向球團表達強烈出賽意願，最終仍需與舊金山巨人隊取得共識。對此，所屬啟程運動行銷今日回覆，愷威深知經典賽的重要性，相關參賽安排仍須多方評估後才能做出最適當決定。

經紀公司表示，「感謝大家對愷威的關心，愷威目前正全心在美國投入訓練，持續調整並精進自我。愷威非常清楚WBC的重要性與其代表的意義，也十分感謝外界的期待。」

由於鄧愷威的職涯正處關鍵階段，經紀公司也指出，「由於明年賽季對愷威而言，也是職涯中相當關鍵的時刻，相關參賽安排仍需在多方評估後，才能做出最適合的決定。若有進一步消息，我們會於第一時間與大家分享，謝謝大家的關心。」

根據巨人隊隨隊記者桑托斯（Justice delos Santos）日前報導，鄧愷威本人對於披上中華隊戰袍意願強烈，但球團對投手使用規劃審慎，雙方仍在討論中，最終是否能參賽需待球團與球員取得共識。

鄧愷威今年26歲，自2017年旅美後一路在巨人農場扎根，2024年登上大聯盟，雖以後援身份繳出9.82防禦率、季末遭DFA，面臨旅美生涯最大低潮，但未因此氣餒。他在休賽季投入大量調整，2025年以先發投手身分重返大聯盟，本季8場出賽（7場先發），累積2勝4敗、29.2局39次三振、防禦率6.37，高三振特質依舊亮眼，也讓他的旅美生涯累計三振數提升至46次，升至台灣投手史第5位。

目前距離經典賽最終名單公布仍有時間，鄧愷威是否能順利披上國家隊戰袍，將視球團評估、身體狀況與多方協調而定。

關鍵字： 鄧愷威經典賽舊金山巨人台灣投手旅美

