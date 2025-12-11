水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

▲水谷瞬 。（圖／截自火腿官方X）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿外野手水谷瞬有望在明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中，以英國代表隊成員身分出場。英國代表隊總教練馬塞利諾（Brad Marcelino） 在 9 日（台灣時間 10 日）於美國佛州奧蘭多舉行的WBC媒體日接受《中日體育》獨家訪問時透露：「目前正在進行資格申請手續。確認出場資格是最優先的，如果最後能成行、他能加入代表隊，那將會非常棒。」

根據日媒報導，水谷的父親來自前英國殖民地奈及利亞，因此他有可能符合WBC英國代表的參賽資格。 馬塞利諾表示，水谷本人也展現出強烈意願，「一開始他還不知道自己具備這樣的資格，但在聽完我們的說明後，他相當興奮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

水谷出身島根縣石見智翠館高中，2019 年以選秀第 5 指名加盟軟銀鷹，靠著速度與長打見長。今年透過現役選手選秀轉隊到日本火腿後逐漸嶄露頭角。本季出賽 87 場，打擊率 2 成 77、12 支全壘打。今年 3 月也曾入選日本代表「侍 Japan」，並在對荷蘭的強化賽擊出首局首打席全壘打。

馬塞利諾盛讚，「水谷是日本正在快速成長的年輕球員之一。透過多條可信來源得知他在球場上的評價非常高，是我特別關注的球員。」

英國代表隊在 2023 年上屆 WBC 中首度打進本賽，並拿下隊史第一勝。本屆受邀參賽，與美國、墨西哥、義大利、巴西同分在 B 組。外界也傳出「世界最速左投」—紅襪隊的查普曼（Aroldis Chapman） 進入英國隊的預備名單，若成真，英國隊有望同時迎來水谷與查普曼兩大投打王牌。