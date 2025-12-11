中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

▲中華隊準備迎接2026年經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，中華隊所在的C組東京巨蛋賽程與售票資訊陸續公布後，引發台灣球迷高度關注。除了海外抽選成為本屆觀賽的重要管道，各場次票價級距、日本與非日本隊出賽的差異、以及中華隊備戰進度，也成為球迷近期密切追蹤的焦點。隨著教練團確定續用12強奪金班底，完整戰備架構逐漸成形，中華隊正邁向三月經典賽的最終準備階段。

日本隊與非日本隊價差明顯 東京巨蛋票價結構公開

2026年世界棒球經典賽東京巨蛋C組賽事採多層級票價制度，依座位位置、視野條件及是否為日本隊出賽，價差相當明顯。其中，日本隊出賽場次的票價屬於全場最高級距，包括「精彩席（エキサイトシート）」S、A、B、C等區位，單場票價約自新台幣1,000多元至超過1萬5千元不等，並搭配全景席、外野指定席及豪華包廂、天空露台等多種高價選項，部分座位另提供「4戰通票」供球迷選擇。

座位席名稱 單場(日幣) 單場(台幣) 日本戰4場(日幣) 日本戰4場(台幣) 精彩席S ¥70,000 NT$15,400 ¥336,000 約 NT$73,920 精彩席A ¥60,000 NT$13,200 ¥288,000 約 NT$63,360 精彩席B ¥50,000 NT$11,000 ¥240,000 約 NT$52,800 精彩席C ¥40,000 NT$8,800 ¥192,000 約 NT$42,240 精彩席EASY ¥30,000 NT$6,600 - - 指定席SSS ¥34,000 NT$7,480 ¥163,200 約 NT$35,904 指定席SS ¥28,000 NT$6,160 ¥135,000 約 NT$29,700 指定席S ¥18,000 NT$3,960 ¥87,000 約 NT$19,140 指定席A ¥15,000 NT$3,300 ¥72,000 約 NT$15,840 指定席B ¥12,000 NT$2,640 ¥58,000 約 NT$12,760 精釀吧檯 ¥12,000 NT$2,640 - - 精釀吧檯站席 ¥6,000 NT$1,320 - - 輪椅席 ¥5,000 NT$1,100 - - 全景席中央 ¥9,000 NT$1,980 ¥43,000 約 NT$9,460 全景席 ¥8,000 NT$1,760 ¥38,000 約 NT$8,360 指定席C ¥6,500 NT$1,430 ¥31,000 約 NT$6,820 外野指定席右外野 ¥7,000 NT$1,540 ¥34,000 約 NT$7,480 外野指定席左外野 ¥7,000 NT$1,540 ¥34,000 約 NT$7,480 中外野螢幕俱樂部 ¥24,000 NT$5,280 ¥115,000 約 NT$25,300 天空露台 (4人) ¥120,000 NT$26,400 - - 天空露台 (5人) ¥150,000 NT$33,000 - - 豪華包廂 (10人) ¥1,760,000 NT$387,200 - - 豪華包廂 (9人) ¥1,584,000 NT$348,480 - - 豪華包廂 (7人) ¥1,232,000 NT$271,040 - - 豪華包廂 (5人) ¥880,000 NT$193,600 - - 一三壘包廂 (8人) ¥1,232,000 NT$271,040 - - 一三壘包廂 (6人) ¥924,000 NT$203,280 - - 一三壘包廂 (4人) ¥616,000 NT$135,520 - - 第三層白金包廂 (4人) ¥616,000 NT$135,520 N/A N/A

相較之下，非日本隊出賽場次（如中華隊對澳洲、中華隊對南韓）則相對親民。從外野指定席、指定席A與B，到精釀吧檯席、站席，再到鑽石包廂、一三壘包廂及白金包廂等，中低價位約落在新台幣600多元至2、3千元之間，包廂類座位依容量與區位另訂較高價位。

日文名稱 中文參考名稱 日幣 台幣 ダイヤモンドボックス 鑽石包廂 ¥15,000 NT$3,300 チャンピオンシート 冠軍席 ¥10,000 NT$2,200 エキサイトシートA 精彩席A ¥12,000 NT$2,640 エキサイトシートB 精彩席B ¥10,000 NT$2,200 エキサイトシートEASYシート 精彩EASY席 ¥6,000 NT$1,320 指定席SS 指定席SS ¥8,000 NT$1,760 指定席S 指定席S ¥6,000 NT$1,320 指定席A 指定席A ¥4,500 NT$990 指定席B 指定席B ¥3,000 NT$660 クラフトカウンター 精釀吧檯席 ¥3,500 NT$770 クラフトカウンター立ち見 精釀吧檯站席 ¥3,000 NT$660 マススイート（10人定員） 豪華包廂（10人） ¥100,000 NT$22,000 マススイート（9人定員） 豪華包廂（9人） ¥90,000 NT$19,800 マススイート（7人定員） 豪華包廂（7人） ¥70,000 NT$15,400 マススイート（5人定員） 豪華包廂（5人） ¥50,000 NT$11,000 マスカバナ（8人定員） 一三壘包廂（8人） ¥64,000 NT$14,080 マスカバナ（6人定員） 一三壘包廂（6人） ¥48,000 NT$10,560 マスカバナ（4人定員） 一三壘包廂（4人） ¥32,000 NT$7,040 THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 第三層白金包廂（4人） ¥24,000 NT$5,280 車いす席 輪椅席 ¥2,500 NT$550

整體而言，若球迷以「入手門票」為優先考量，中華隊非對日本場次將是相對容易取得、票價較低的選擇；而若希望親臨現場觀賞大谷翔平領軍的日本隊迎戰中華隊，則必須承擔更高票價與更激烈的搶票競爭。

中華隊教練團公布 延續12強奪金班底備戰經典賽

中華職棒於2025年8月25日公布2026經典賽中華隊教練團名單，原則上延續2024年世界12強奪金教練團體系，包括：

總教練：曾豪駒

首席兼捕手教練：高志綱

打擊教練：彭政閔、高國輝

投手教練：林岳平、王建民

內野守備教練：陳江和

外野守備兼跑壘教練：張建銘

體能教練：劉品辰、陳宗宏

選訓單位已初步提出80人大名單，接下來將透過情蒐、球員賽季表現與熱身賽狀況逐步縮減至最終30人名單。整體集訓將分為三階段，包含高雄國訓中心、台北大巨蛋自辦熱身賽、以及前往日本宮崎參加官辦熱身賽，中華隊將在多階段調整中建立戰力與節奏。

經典賽與12強制度差異 參賽資格、賽制一次掌握

世界棒球經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同主辦，是目前唯一允許現役MLB球員參賽的大型國際賽事。

只要符合國籍、血統或居住資格其中之一，球員便可代表該國出賽；相較之下，12強賽為WBSC獨立主辦，MLB 40人名單球員不得參賽，兩者在選手組成與競爭強度上差異明顯。

會內賽部分，經典賽採：

20隊分成4組，每組5隊進行單循環預賽

各組前2名晉級八強，以交叉淘汰方式決定四強

準決賽、決賽皆為單淘汰

投手使用則受到嚴格限制，小組賽單場最多65球，八強80球，四強與決賽95球；此外，投滿特定球數後需強制休息，以維護球員健康並確保球團與國家隊協調機制順利運作。

中華隊從資格賽再出發 力拚2026年突破

回顧上一屆經典賽，中華隊雖在預賽擊敗義大利與荷蘭，仍因分組競爭激烈以2勝2敗遭淘汰。2025年資格賽中，包括尼加拉瓜、哥倫比亞、中國與中華台北等隊皆須重新爭取會內賽資格，而本屆中華隊最終落腳C組，同組對手日本、南韓與澳洲實力深厚，競爭預期更為激烈。

隨著東京巨蛋門票資訊全面曝光、海外抽選即將進入倒數，中華隊教練團與選訓作業也同步推進。無論是準備進場應援，或是關注最終入選的30位國手，球迷都將在未來幾週迎來2026經典賽前最關鍵的準備階段。