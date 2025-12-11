運動雲

>

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊準備迎接2026年經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，中華隊所在的C組東京巨蛋賽程與售票資訊陸續公布後，引發台灣球迷高度關注。除了海外抽選成為本屆觀賽的重要管道，各場次票價級距、日本與非日本隊出賽的差異、以及中華隊備戰進度，也成為球迷近期密切追蹤的焦點。隨著教練團確定續用12強奪金班底，完整戰備架構逐漸成形，中華隊正邁向三月經典賽的最終準備階段。

日本隊與非日本隊價差明顯　東京巨蛋票價結構公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

2026年世界棒球經典賽東京巨蛋C組賽事採多層級票價制度，依座位位置、視野條件及是否為日本隊出賽，價差相當明顯。其中，日本隊出賽場次的票價屬於全場最高級距，包括「精彩席（エキサイトシート）」S、A、B、C等區位，單場票價約自新台幣1,000多元至超過1萬5千元不等，並搭配全景席、外野指定席及豪華包廂、天空露台等多種高價選項，部分座位另提供「4戰通票」供球迷選擇。

座位席名稱 單場(日幣) 單場(台幣) 日本戰4場(日幣) 日本戰4場(台幣)
精彩席S ¥70,000 NT$15,400 ¥336,000 約 NT$73,920
精彩席A ¥60,000 NT$13,200 ¥288,000 約 NT$63,360
精彩席B ¥50,000 NT$11,000 ¥240,000 約 NT$52,800
精彩席C ¥40,000 NT$8,800 ¥192,000 約 NT$42,240
精彩席EASY ¥30,000 NT$6,600 - -
指定席SSS ¥34,000 NT$7,480 ¥163,200 約 NT$35,904
指定席SS ¥28,000 NT$6,160 ¥135,000 約 NT$29,700
指定席S ¥18,000 NT$3,960 ¥87,000 約 NT$19,140
指定席A ¥15,000 NT$3,300 ¥72,000 約 NT$15,840
指定席B ¥12,000 NT$2,640 ¥58,000 約 NT$12,760
精釀吧檯 ¥12,000 NT$2,640 - -
精釀吧檯站席 ¥6,000 NT$1,320 - -
輪椅席 ¥5,000 NT$1,100 - -
全景席中央 ¥9,000 NT$1,980 ¥43,000 約 NT$9,460
全景席 ¥8,000 NT$1,760 ¥38,000 約 NT$8,360
指定席C ¥6,500 NT$1,430 ¥31,000 約 NT$6,820
外野指定席右外野 ¥7,000 NT$1,540 ¥34,000 約 NT$7,480
外野指定席左外野 ¥7,000 NT$1,540 ¥34,000 約 NT$7,480
中外野螢幕俱樂部 ¥24,000 NT$5,280 ¥115,000 約 NT$25,300
天空露台 (4人) ¥120,000 NT$26,400 - -
天空露台 (5人) ¥150,000 NT$33,000 - -
豪華包廂 (10人) ¥1,760,000 NT$387,200 - -
豪華包廂 (9人) ¥1,584,000 NT$348,480 - -
豪華包廂 (7人) ¥1,232,000 NT$271,040 - -
豪華包廂 (5人) ¥880,000 NT$193,600 - -
一三壘包廂 (8人) ¥1,232,000 NT$271,040 - -
一三壘包廂 (6人) ¥924,000 NT$203,280 - -
一三壘包廂 (4人) ¥616,000 NT$135,520 - -
第三層白金包廂 (4人) ¥616,000 NT$135,520 N/A N/A

相較之下，非日本隊出賽場次（如中華隊對澳洲、中華隊對南韓）則相對親民。從外野指定席、指定席A與B，到精釀吧檯席、站席，再到鑽石包廂、一三壘包廂及白金包廂等，中低價位約落在新台幣600多元至2、3千元之間，包廂類座位依容量與區位另訂較高價位。

日文名稱 中文參考名稱 日幣 台幣
ダイヤモンドボックス 鑽石包廂 ¥15,000 NT$3,300
チャンピオンシート 冠軍席 ¥10,000 NT$2,200
エキサイトシートA 精彩席A ¥12,000 NT$2,640
エキサイトシートB 精彩席B ¥10,000 NT$2,200
エキサイトシートEASYシート 精彩EASY席 ¥6,000 NT$1,320
指定席SS 指定席SS ¥8,000 NT$1,760
指定席S 指定席S ¥6,000 NT$1,320
指定席A 指定席A ¥4,500 NT$990
指定席B 指定席B ¥3,000 NT$660
クラフトカウンター 精釀吧檯席 ¥3,500 NT$770
クラフトカウンター立ち見 精釀吧檯站席 ¥3,000 NT$660
マススイート（10人定員） 豪華包廂（10人） ¥100,000 NT$22,000
マススイート（9人定員） 豪華包廂（9人） ¥90,000 NT$19,800
マススイート（7人定員） 豪華包廂（7人） ¥70,000 NT$15,400
マススイート（5人定員） 豪華包廂（5人） ¥50,000 NT$11,000
マスカバナ（8人定員） 一三壘包廂（8人） ¥64,000 NT$14,080
マスカバナ（6人定員） 一三壘包廂（6人） ¥48,000 NT$10,560
マスカバナ（4人定員） 一三壘包廂（4人） ¥32,000 NT$7,040
THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 第三層白金包廂（4人） ¥24,000 NT$5,280
車いす席 輪椅席 ¥2,500 NT$550

整體而言，若球迷以「入手門票」為優先考量，中華隊非對日本場次將是相對容易取得、票價較低的選擇；而若希望親臨現場觀賞大谷翔平領軍的日本隊迎戰中華隊，則必須承擔更高票價與更激烈的搶票競爭。

中華隊教練團公布　延續12強奪金班底備戰經典賽

中華職棒於2025年8月25日公布2026經典賽中華隊教練團名單，原則上延續2024年世界12強奪金教練團體系，包括：

總教練：曾豪駒

首席兼捕手教練：高志綱

打擊教練：彭政閔、高國輝

投手教練：林岳平、王建民

內野守備教練：陳江和

外野守備兼跑壘教練：張建銘

體能教練：劉品辰、陳宗宏

選訓單位已初步提出80人大名單，接下來將透過情蒐、球員賽季表現與熱身賽狀況逐步縮減至最終30人名單。整體集訓將分為三階段，包含高雄國訓中心、台北大巨蛋自辦熱身賽、以及前往日本宮崎參加官辦熱身賽，中華隊將在多階段調整中建立戰力與節奏。

經典賽與12強制度差異　參賽資格、賽制一次掌握

世界棒球經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同主辦，是目前唯一允許現役MLB球員參賽的大型國際賽事。

只要符合國籍、血統或居住資格其中之一，球員便可代表該國出賽；相較之下，12強賽為WBSC獨立主辦，MLB 40人名單球員不得參賽，兩者在選手組成與競爭強度上差異明顯。

會內賽部分，經典賽採：

20隊分成4組，每組5隊進行單循環預賽

各組前2名晉級八強，以交叉淘汰方式決定四強

準決賽、決賽皆為單淘汰

投手使用則受到嚴格限制，小組賽單場最多65球，八強80球，四強與決賽95球；此外，投滿特定球數後需強制休息，以維護球員健康並確保球團與國家隊協調機制順利運作。

中華隊從資格賽再出發　力拚2026年突破

回顧上一屆經典賽，中華隊雖在預賽擊敗義大利與荷蘭，仍因分組競爭激烈以2勝2敗遭淘汰。2025年資格賽中，包括尼加拉瓜、哥倫比亞、中國與中華台北等隊皆須重新爭取會內賽資格，而本屆中華隊最終落腳C組，同組對手日本、南韓與澳洲實力深厚，競爭預期更為激烈。

隨著東京巨蛋門票資訊全面曝光、海外抽選即將進入倒數，中華隊教練團與選訓作業也同步推進。無論是準備進場應援，或是關注最終入選的30位國手，球迷都將在未來幾週迎來2026經典賽前最關鍵的準備階段。

關鍵字： 中華隊WBC經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3台灣王牌+1！徐若熙強烈意願想打WBC

4金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

5味全龍教練團重組

最新新聞

1水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！

2味全龍教練團重組

3羅伯茲談網羅迪亞茲「很興奮」！

4巨人好競爭！黃錦豪見隊友練到半夜

5中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366