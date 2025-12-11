中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

▲中華隊準備迎接2026年經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）
2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，中華隊所在的C組東京巨蛋賽程與售票資訊陸續公布後，引發台灣球迷高度關注。除了海外抽選成為本屆觀賽的重要管道，各場次票價級距、日本與非日本隊出賽的差異、以及中華隊備戰進度，也成為球迷近期密切追蹤的焦點。隨著教練團確定續用12強奪金班底，完整戰備架構逐漸成形，中華隊正邁向三月經典賽的最終準備階段。
日本隊與非日本隊價差明顯 東京巨蛋票價結構公開
2026年世界棒球經典賽東京巨蛋C組賽事採多層級票價制度，依座位位置、視野條件及是否為日本隊出賽，價差相當明顯。其中，日本隊出賽場次的票價屬於全場最高級距，包括「精彩席（エキサイトシート）」S、A、B、C等區位，單場票價約自新台幣1,000多元至超過1萬5千元不等，並搭配全景席、外野指定席及豪華包廂、天空露台等多種高價選項，部分座位另提供「4戰通票」供球迷選擇。
|座位席名稱
|單場(日幣)
|單場(台幣)
|日本戰4場(日幣)
|日本戰4場(台幣)
|精彩席S
|¥70,000
|NT$15,400
|¥336,000
|約 NT$73,920
|精彩席A
|¥60,000
|NT$13,200
|¥288,000
|約 NT$63,360
|精彩席B
|¥50,000
|NT$11,000
|¥240,000
|約 NT$52,800
|精彩席C
|¥40,000
|NT$8,800
|¥192,000
|約 NT$42,240
|精彩席EASY
|¥30,000
|NT$6,600
|-
|-
|指定席SSS
|¥34,000
|NT$7,480
|¥163,200
|約 NT$35,904
|指定席SS
|¥28,000
|NT$6,160
|¥135,000
|約 NT$29,700
|指定席S
|¥18,000
|NT$3,960
|¥87,000
|約 NT$19,140
|指定席A
|¥15,000
|NT$3,300
|¥72,000
|約 NT$15,840
|指定席B
|¥12,000
|NT$2,640
|¥58,000
|約 NT$12,760
|精釀吧檯
|¥12,000
|NT$2,640
|-
|-
|精釀吧檯站席
|¥6,000
|NT$1,320
|-
|-
|輪椅席
|¥5,000
|NT$1,100
|-
|-
|全景席中央
|¥9,000
|NT$1,980
|¥43,000
|約 NT$9,460
|全景席
|¥8,000
|NT$1,760
|¥38,000
|約 NT$8,360
|指定席C
|¥6,500
|NT$1,430
|¥31,000
|約 NT$6,820
|外野指定席右外野
|¥7,000
|NT$1,540
|¥34,000
|約 NT$7,480
|外野指定席左外野
|¥7,000
|NT$1,540
|¥34,000
|約 NT$7,480
|中外野螢幕俱樂部
|¥24,000
|NT$5,280
|¥115,000
|約 NT$25,300
|天空露台 (4人)
|¥120,000
|NT$26,400
|-
|-
|天空露台 (5人)
|¥150,000
|NT$33,000
|-
|-
|豪華包廂 (10人)
|¥1,760,000
|NT$387,200
|-
|-
|豪華包廂 (9人)
|¥1,584,000
|NT$348,480
|-
|-
|豪華包廂 (7人)
|¥1,232,000
|NT$271,040
|-
|-
|豪華包廂 (5人)
|¥880,000
|NT$193,600
|-
|-
|一三壘包廂 (8人)
|¥1,232,000
|NT$271,040
|-
|-
|一三壘包廂 (6人)
|¥924,000
|NT$203,280
|-
|-
|一三壘包廂 (4人)
|¥616,000
|NT$135,520
|-
|-
|第三層白金包廂 (4人)
|¥616,000
|NT$135,520
|N/A
|N/A
相較之下，非日本隊出賽場次（如中華隊對澳洲、中華隊對南韓）則相對親民。從外野指定席、指定席A與B，到精釀吧檯席、站席，再到鑽石包廂、一三壘包廂及白金包廂等，中低價位約落在新台幣600多元至2、3千元之間，包廂類座位依容量與區位另訂較高價位。
|日文名稱
|中文參考名稱
|日幣
|台幣
|ダイヤモンドボックス
|鑽石包廂
|¥15,000
|NT$3,300
|チャンピオンシート
|冠軍席
|¥10,000
|NT$2,200
|エキサイトシートA
|精彩席A
|¥12,000
|NT$2,640
|エキサイトシートB
|精彩席B
|¥10,000
|NT$2,200
|エキサイトシートEASYシート
|精彩EASY席
|¥6,000
|NT$1,320
|指定席SS
|指定席SS
|¥8,000
|NT$1,760
|指定席S
|指定席S
|¥6,000
|NT$1,320
|指定席A
|指定席A
|¥4,500
|NT$990
|指定席B
|指定席B
|¥3,000
|NT$660
|クラフトカウンター
|精釀吧檯席
|¥3,500
|NT$770
|クラフトカウンター立ち見
|精釀吧檯站席
|¥3,000
|NT$660
|マススイート（10人定員）
|豪華包廂（10人）
|¥100,000
|NT$22,000
|マススイート（9人定員）
|豪華包廂（9人）
|¥90,000
|NT$19,800
|マススイート（7人定員）
|豪華包廂（7人）
|¥70,000
|NT$15,400
|マススイート（5人定員）
|豪華包廂（5人）
|¥50,000
|NT$11,000
|マスカバナ（8人定員）
|一三壘包廂（8人）
|¥64,000
|NT$14,080
|マスカバナ（6人定員）
|一三壘包廂（6人）
|¥48,000
|NT$10,560
|マスカバナ（4人定員）
|一三壘包廂（4人）
|¥32,000
|NT$7,040
|THE 3rd プラチナボックス（4人定員）
|第三層白金包廂（4人）
|¥24,000
|NT$5,280
|車いす席
|輪椅席
|¥2,500
|NT$550
整體而言，若球迷以「入手門票」為優先考量，中華隊非對日本場次將是相對容易取得、票價較低的選擇；而若希望親臨現場觀賞大谷翔平領軍的日本隊迎戰中華隊，則必須承擔更高票價與更激烈的搶票競爭。
中華隊教練團公布 延續12強奪金班底備戰經典賽
中華職棒於2025年8月25日公布2026經典賽中華隊教練團名單，原則上延續2024年世界12強奪金教練團體系，包括：
總教練：曾豪駒
首席兼捕手教練：高志綱
打擊教練：彭政閔、高國輝
投手教練：林岳平、王建民
內野守備教練：陳江和
外野守備兼跑壘教練：張建銘
體能教練：劉品辰、陳宗宏
選訓單位已初步提出80人大名單，接下來將透過情蒐、球員賽季表現與熱身賽狀況逐步縮減至最終30人名單。整體集訓將分為三階段，包含高雄國訓中心、台北大巨蛋自辦熱身賽、以及前往日本宮崎參加官辦熱身賽，中華隊將在多階段調整中建立戰力與節奏。
經典賽與12強制度差異 參賽資格、賽制一次掌握
世界棒球經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同主辦，是目前唯一允許現役MLB球員參賽的大型國際賽事。
只要符合國籍、血統或居住資格其中之一，球員便可代表該國出賽；相較之下，12強賽為WBSC獨立主辦，MLB 40人名單球員不得參賽，兩者在選手組成與競爭強度上差異明顯。
會內賽部分，經典賽採：
20隊分成4組，每組5隊進行單循環預賽
各組前2名晉級八強，以交叉淘汰方式決定四強
準決賽、決賽皆為單淘汰
投手使用則受到嚴格限制，小組賽單場最多65球，八強80球，四強與決賽95球；此外，投滿特定球數後需強制休息，以維護球員健康並確保球團與國家隊協調機制順利運作。
中華隊從資格賽再出發 力拚2026年突破
回顧上一屆經典賽，中華隊雖在預賽擊敗義大利與荷蘭，仍因分組競爭激烈以2勝2敗遭淘汰。2025年資格賽中，包括尼加拉瓜、哥倫比亞、中國與中華台北等隊皆須重新爭取會內賽資格，而本屆中華隊最終落腳C組，同組對手日本、南韓與澳洲實力深厚，競爭預期更為激烈。
隨著東京巨蛋門票資訊全面曝光、海外抽選即將進入倒數，中華隊教練團與選訓作業也同步推進。無論是準備進場應援，或是關注最終入選的30位國手，球迷都將在未來幾週迎來2026經典賽前最關鍵的準備階段。
