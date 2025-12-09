薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

▲梅吉爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

密爾瓦基釀酒人守護神梅吉爾（Trevor Megill）近日成為交易市場上的熱門話題，美國網站《Trade Rumors》今（9）日指出，包含紐約大都會、紐約洋基在內等多支球團正積極評估以交易的方式網羅他。

該網站根據《New York Post》記者夏曼（Joel Sherman）的報導指出，包括洋基、大都會在內的複數球團對梅吉爾表現出興趣。

會出現該傳聞的原因在於，釀酒人在本季結束後，向伍德拉夫（Brandon Woodruff）提出約2200萬美元的合格報價，球團原本預測伍德拉夫會拒絕並投入自由球員市場，但他卻接受了這份報價。因此，伍德拉夫成為占據球團預算中很大比例的存在，團隊薪資因此變得緊迫。

釀酒人預計將接近成為FA的球員送出交易，且隊史過去曾出現多起類似案例，而梅吉爾再過2個球季便將取得FA資格，因此成為交易候補也不例外，該網站如此分析。

梅吉爾在2021年於芝加哥小熊完成大聯盟初登板，之後經過明尼蘇達雙城，並從2023年季中開始效力釀酒人。

身為一名專職救援投手，梅吉爾去年拿下21次救援，本季也擔任守護神角色，雖然在賽季後段因受傷缺席，但仍在50場出賽中取得6勝3敗、聯盟第3名的30次救援成功，防禦率2.49，留下穩定成績。