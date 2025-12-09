陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

▲陳晨威求婚成功 。（圖／取自陳晨威IG）

記者王真魚／綜合報導

從公開戀情到攜手步入下一章，樂天桃猿陳晨威與啦啦隊女神「啾啾」（Julia）的愛情升溫結果迎來甜蜜求婚。Julia今受訪表示，能遇到如此珍惜彼此的另一半「很難能可貴」，並透露兩人已開始規劃登記與婚禮。

陳晨威昨晚向中信兄弟啦啦隊女神「啾啾」（Julia）成功求婚，喜訊曝光後，包括中華職棒大聯盟會長蔡其昌都在社群平台留言祝賀：「恭喜才子佳人。」

兩人今年季中爆出姐弟戀後，不僅在7月明星賽大方互動放閃，感情也愈加穩固。擁有台泰混血、外型亮眼的Julia起初曾讓家人略感擔心，主要是對於年紀差距與職棒選手的生活型態有所考量。但隨著交往深入，陳晨威和「啾媽」關係相當融洽，加上他對Julia貼心、體貼、十分聽她的話，逐漸獲得家人的信任與放心。

Julia今日透過經紀公司回應媒體，甜蜜透露兩人能走到這一步，她感到非常珍惜與感動，「覺得能遇到這麼棒的另一半很難能可貴，我們彼此都很珍惜，也很幸福。」她透露，近期將會安排登記，婚禮也已經開始規劃中，至於工作、生活是否會有所變動，她笑說，「目前還沒想太多，還停留在求婚帶來的喜悅裡。」

陳晨威本季出賽113場，擊出133支安打、打擊率3成07，另有27次盜壘，是桃猿陣中不可或缺的外野主力。他曾表示，自己的穩定表現與心情狀態息息相關，也不諱言另一半帶來的支持與幸運對他助益良多。此回求婚成功，兩人在球迷、隊友與啦啦隊圈內都獲得滿滿祝福。