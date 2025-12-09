法國巨塔戈貝爾揮臂猛撞對手肋部　領2級惡意犯規被趕出場

Mark Williams is down after Rudy Gobert forearm checked him mid dunk ???? pic.twitter.com/KPSfg8CnCs — NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼今（9）日在主場迎戰鳳凰城太陽，「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）第3節因空中揮前臂重擊對手威廉斯（ Mark Williams ）的肋部，導致對方摔落在地，這個動作最終被升級為二級惡意犯規，戈貝爾當場遭驅逐退場，留下15分、4籃板的數據，灰狼最終以105比108飲恨落敗。

事件發生在第3節中段，威廉斯切入禁區準備完成一記看似輕鬆的扣籃，當時他面前出現了完全開放的進攻路徑，戈貝爾站位偏右側，並沒有直接卡住他的動線。然而就在威廉斯於空中展開扣籃動作時，戈貝爾突然向前跨步，抬起前臂朝他的肋部擊去，威廉斯因此在空中失去平衡，整個人猛烈摔在地板上，場面相當驚險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲灰狼中鋒戈貝爾揮前臂撞擊威廉斯，被吹二級惡意犯規遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

戈貝爾被吹犯規後立刻舉手示意承擔責任，但裁判回看重播後認定接觸力道過大且具危險性，將犯規升級為二級惡意犯規，這也代表戈貝爾必須提前退場。這位前「年度最佳防守球員」離場時已攻下 15 分、8 籃板。

遭撞的威廉斯調整後仍選擇留在比賽中，兩罰一中完成該回合，整場繳出22分、7籃板和3助攻，外帶2抄截。

這一戰兩隊打得難分難解，前3節結束打成了84平，太陽末節開局以 14 比 3 的攻勢打破僵局，一舉將分差改寫為 98 比 87。灰狼其後再度追近比分並握有追平機會，但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）最後 3.7 秒的三分出手未能命中，讓「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）整場猛轟40分的表現化為烏有，明尼蘇達以105比108落敗，5連勝告終。

▲灰狼一哥艾德華茲猛轟40分依舊沒能率隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）