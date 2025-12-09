運動雲

法國巨塔戈貝爾揮臂猛撞對手肋部　領2級惡意犯規被趕出場

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼今（9）日在主場迎戰鳳凰城太陽，「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）第3節因空中揮前臂重擊對手威廉斯（ Mark Williams ）的肋部，導致對方摔落在地，這個動作最終被升級為二級惡意犯規，戈貝爾當場遭驅逐退場，留下15分、4籃板的數據，灰狼最終以105比108飲恨落敗。

事件發生在第3節中段，威廉斯切入禁區準備完成一記看似輕鬆的扣籃，當時他面前出現了完全開放的進攻路徑，戈貝爾站位偏右側，並沒有直接卡住他的動線。然而就在威廉斯於空中展開扣籃動作時，戈貝爾突然向前跨步，抬起前臂朝他的肋部擊去，威廉斯因此在空中失去平衡，整個人猛烈摔在地板上，場面相當驚險。

▲▼灰狼戈貝爾、艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼中鋒戈貝爾揮前臂撞擊威廉斯，被吹二級惡意犯規遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

戈貝爾被吹犯規後立刻舉手示意承擔責任，但裁判回看重播後認定接觸力道過大且具危險性，將犯規升級為二級惡意犯規，這也代表戈貝爾必須提前退場。這位前「年度最佳防守球員」離場時已攻下 15 分、8 籃板。

遭撞的威廉斯調整後仍選擇留在比賽中，兩罰一中完成該回合，整場繳出22分、7籃板和3助攻，外帶2抄截。

這一戰兩隊打得難分難解，前3節結束打成了84平，太陽末節開局以 14 比 3 的攻勢打破僵局，一舉將分差改寫為 98 比 87。灰狼其後再度追近比分並握有追平機會，但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）最後 3.7 秒的三分出手未能命中，讓「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）整場猛轟40分的表現化為烏有，明尼蘇達以105比108落敗，5連勝告終。

▲▼灰狼戈貝爾、艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥艾德華茲猛轟40分依舊沒能率隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

林書逸發文告別兄弟！感謝家人支持與球團肯定　盡全力回報富邦信任

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

