經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

王維中未列入味全龍本季 60 人名單，傳出富邦悍將有意網羅，並與江少慶合體。兩人皆參加過 2023 經典賽，也是在味全（2020）及富邦（2021）返台後的選秀狀元。

王維中是味全龍重返一軍後的首位狀元，過去曾旅美登上大聯盟，也挑戰過韓職。他在 2018 年成為台灣球員旅韓第一人，投出 7 勝 10 敗、防禦率 4.26 的成績，表現亮眼。

味全以 5 年 3 個月、總值逾 200 萬美元的合約將他延攬回台，首季投出防禦率 2.78、百局內容，一度被視為龍隊先發主力。然而近年狀況下滑，本季僅出賽 12 場、4 場先發，共 30.1 局失 22 分，防禦率高達 6.53，是加盟後最艱苦的一季，最終未被列入 60 人名單。

王維中與江少慶前後旅美，返台後成為前後屆狀元，若最終加盟悍將，將是「經典狀元合體」。悍將目前左投戰力由陳仕朋固定先發、賴鴻誠與李吳永勤鎮守牛棚，若再補進王維中，有望進一步強化左投深度。他目前人在美國，與鄧愷威於同一訓練中心自主訓練。

外界高度關注王維中的下一步，對於悍將有意網羅的傳聞，球團回應：「針對保留名單外球員補強作業持續進行中，不針對單一球員評論，感謝大家關心。」味全龍也有意簽回，領隊丁仲緯表示，「跟經紀公司有持續交換意見中，如有確認訊息會再讓大家知道。」