運動雲

>

庫明加遭DNP上場時間驟減　美媒：交易截止前被送走可能性很高

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加本季首度在健康狀態下遭到 DNP，引發外界對他未來動向的高度揣測。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金州勇士本季正面臨艱難抉擇，23 歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）似乎愈來愈接近離隊的命運。這位曾被視為「雙時間線計畫」核心的年輕戰力，在對公牛一役球隊以 123 比 91 大勝時，卻遭到 DNP（登錄卻未上場），隨隊記者史雷特（Anthony Slater）指出他在2月交易截止前被送走的機率「很高」。

根據《ESPN》記者史雷特報導，多位聯盟消息人士透露，勇士預計在未來數周內正式「探索庫明加的交易市場」，而他在當地時間2 月 5 日交易截止日前被送走的可能性被形容為「非常高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在球隊逐漸找到替補新組合、斯賓塞（Pat Spencer）、桑托斯（Gui Santos ）等人崛起之際，庫明加的定位變得更加模糊。庫明加昨（8）日賽後接受媒體訪問時，被問到是否預期 DNP 會成為常態，他回答得相當冷靜，「我不確定會持續多久，但只要現在的安排有效、我們有在贏球，我看不出有什麼理由要改變。我的號碼被叫到時，我會準備好。」

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加曾被視為勇士年輕核心之一，如今可能在明年交易截止前被送走。（圖／達志影像／美聯社）

他也強調球隊目前運作順利，「我不覺得有必要把某些人移出輪替，尤其是我們在贏，而且狀況也不錯。」

儘管外界揣測他與總教練柯爾（ Steve Kerr ）的關係出現裂縫，但庫明加明確否認，「我們關係很好。我們會討論、會一起解決問題。我沒有任何問題，只是今天沒有輪到我。我會保持開心、保持專注、保持正面。」

庫明加今夏的受限自由球員談判一度陷入膠著，最終在 9 月 30 日簽下兩年 4680 萬美元合約。他開季前兩周打出亮眼數據，場均能砍 17.2 分、7.1 籃板、3.1 助攻，但 11 月中因雙膝肌腱炎缺席 7 場比賽，傷癒復出後表現明顯下滑，近 6 場僅剩場均 7.7 分、19 分鐘上場時間。

關鍵字： NBA勇士JonathanKuminga庫明加SteveKerr金州勇士交易流言

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

熱門新聞

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅隊要求富邦本週交25人名單

2曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

3震撼！美媒爆佐佐木朗希將出征WBC

4中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿

5軟銀用王牌背號迎接台灣至寶徐若熙！

最新新聞

1美媒：庫明加被送走可能性很高

2羅齊爾涉賭「不認罪」9300萬台幣交保

3曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

4羅伯斯揭大谷善行　資助隊友母親抗癌

5孫興慜遭前女友勒索636萬　法院判決出爐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【板橋氣爆最新畫面】女路過近距離遭飛濺碎片砸傷 #定食8

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366