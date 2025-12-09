庫明加遭DNP上場時間驟減　美媒：交易截止前被送走可能性很高

▲庫明加本季首度在健康狀態下遭到 DNP，引發外界對他未來動向的高度揣測。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金州勇士本季正面臨艱難抉擇，23 歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）似乎愈來愈接近離隊的命運。這位曾被視為「雙時間線計畫」核心的年輕戰力，在對公牛一役球隊以 123 比 91 大勝時，卻遭到 DNP（登錄卻未上場），隨隊記者史雷特（Anthony Slater）指出他在2月交易截止前被送走的機率「很高」。

根據《ESPN》記者史雷特報導，多位聯盟消息人士透露，勇士預計在未來數周內正式「探索庫明加的交易市場」，而他在當地時間2 月 5 日交易截止日前被送走的可能性被形容為「非常高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在球隊逐漸找到替補新組合、斯賓塞（Pat Spencer）、桑托斯（Gui Santos ）等人崛起之際，庫明加的定位變得更加模糊。庫明加昨（8）日賽後接受媒體訪問時，被問到是否預期 DNP 會成為常態，他回答得相當冷靜，「我不確定會持續多久，但只要現在的安排有效、我們有在贏球，我看不出有什麼理由要改變。我的號碼被叫到時，我會準備好。」

▲庫明加曾被視為勇士年輕核心之一，如今可能在明年交易截止前被送走。（圖／達志影像／美聯社）

他也強調球隊目前運作順利，「我不覺得有必要把某些人移出輪替，尤其是我們在贏，而且狀況也不錯。」

儘管外界揣測他與總教練柯爾（ Steve Kerr ）的關係出現裂縫，但庫明加明確否認，「我們關係很好。我們會討論、會一起解決問題。我沒有任何問題，只是今天沒有輪到我。我會保持開心、保持專注、保持正面。」

庫明加今夏的受限自由球員談判一度陷入膠著，最終在 9 月 30 日簽下兩年 4680 萬美元合約。他開季前兩周打出亮眼數據，場均能砍 17.2 分、7.1 籃板、3.1 助攻，但 11 月中因雙膝肌腱炎缺席 7 場比賽，傷癒復出後表現明顯下滑，近 6 場僅剩場均 7.7 分、19 分鐘上場時間。