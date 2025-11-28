運動雲

>

冬盟雙戰線亮點多　海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀

▲冬盟雙戰線亮點多　海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀。（圖／中職提供）

▲冬盟雙戰線亮點多　海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025亞洲冬盟進入關鍵階段，28日賽程上演兩場重點對決：早場台灣海洋與台灣山林的「台灣內戰」，海洋隊再度展現壓制力，以7比5完成對戰3連勝；晚場韓職聯隊原本一路領先，但日本社會人在第8局掀起反攻，最終2比1上演逆轉秀。兩場賽事內容熱度十足，投打攻防皆有精彩亮點。

台灣海洋今日全場敲出11支安打，延續首戰15比1、次戰5比3的好表現；本役雖一度被追近比分，但海洋掌握比賽節奏能力依舊出色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海洋於1局下與3局下的攻勢均在兩出局、無人上壘情況下展開，串聯安打建功，展現打者韌性與臨場專注度；第7局更抓住山林守備瑕疵與投手暴投，加碼搶下2分保險分，成為致勝關鍵。

先發陳品宏僅投2.1局失3分退場，但海洋後援群接手出色，共動用7名投手成功封鎖山林隊；其中邱立璿投2局6上6下、奪2K，靠著「偷球」搶好球數策略完全凍結對手攻勢，是比賽最大轉折點。

晚場由韓職聯隊與日本社會人交手，韓職聯隊開局火力旺盛，第1局就靠李載原高飛犧牲打先馳得點，但之後打線長時間熄火，錯失多次得點機會；而日本社會人則是在投手群穩健壓制下，耐心等待終局反攻時刻。

比賽一開始，鄭恩源、金賢晙連續安打，加上韓東熙獲保送形成滿壘，李載原高飛犧牲打送回全場首分；但從第2局，韓職打線受制於秋山凌祐等社會人投手群，未能再度推進分數。

進入8局下，日本社會人攻勢突然爆發：代打下山悠介先是掃出三壘安打奠定反攻基礎，隨後海﨑雄太二壘安打追回1分，最後藤澤涼介二壘安打再送回超前分，社會人2比1完成逆轉。

9局上社會人推出中島隼也關門，韓職聯隊無功而返未能將比賽延長；韓職先發金晉旭雖3局無失分退場，但隊友未能給予更多火力支援，成為關鍵。

關鍵字： 冬盟臺灣山林臺灣海洋韓職聯隊日本社會人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

【錢錢全飛了】剛領20萬被狂風吹走！他傻在原地「妻狂追1公里」

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2兄弟徐基麟林書逸吳哲源等12人戰力外

3台鋼5人不續約！4人待評估

4樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

5悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

最新新聞

1冬盟海洋再勝山林、社會人8局逆轉秀

2中山國小神跑壘黃高茂翔跑回再見分

3台鋼戰力外看投手　已給林岱安報價

4上楓顏孝誠喜歡吳俊偉理由很可愛

5中華男籃抗日失利　客場26分慘敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366