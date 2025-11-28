▲冬盟雙戰線亮點多 海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025亞洲冬盟進入關鍵階段，28日賽程上演兩場重點對決：早場台灣海洋與台灣山林的「台灣內戰」，海洋隊再度展現壓制力，以7比5完成對戰3連勝；晚場韓職聯隊原本一路領先，但日本社會人在第8局掀起反攻，最終2比1上演逆轉秀。兩場賽事內容熱度十足，投打攻防皆有精彩亮點。

台灣海洋今日全場敲出11支安打，延續首戰15比1、次戰5比3的好表現；本役雖一度被追近比分，但海洋掌握比賽節奏能力依舊出色。

海洋於1局下與3局下的攻勢均在兩出局、無人上壘情況下展開，串聯安打建功，展現打者韌性與臨場專注度；第7局更抓住山林守備瑕疵與投手暴投，加碼搶下2分保險分，成為致勝關鍵。

先發陳品宏僅投2.1局失3分退場，但海洋後援群接手出色，共動用7名投手成功封鎖山林隊；其中邱立璿投2局6上6下、奪2K，靠著「偷球」搶好球數策略完全凍結對手攻勢，是比賽最大轉折點。

晚場由韓職聯隊與日本社會人交手，韓職聯隊開局火力旺盛，第1局就靠李載原高飛犧牲打先馳得點，但之後打線長時間熄火，錯失多次得點機會；而日本社會人則是在投手群穩健壓制下，耐心等待終局反攻時刻。

比賽一開始，鄭恩源、金賢晙連續安打，加上韓東熙獲保送形成滿壘，李載原高飛犧牲打送回全場首分；但從第2局，韓職打線受制於秋山凌祐等社會人投手群，未能再度推進分數。

進入8局下，日本社會人攻勢突然爆發：代打下山悠介先是掃出三壘安打奠定反攻基礎，隨後海﨑雄太二壘安打追回1分，最後藤澤涼介二壘安打再送回超前分，社會人2比1完成逆轉。

9局上社會人推出中島隼也關門，韓職聯隊無功而返未能將比賽延長；韓職先發金晉旭雖3局無失分退場，但隊友未能給予更多火力支援，成為關鍵。