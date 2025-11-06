山本由伸落選金手套獎　美球迷抱不平：還有誰能做到這種程度？

▲美球迷驚呼「他怎麼做到的？」並質疑金手套獎未將山本列入候選名單。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

美國大聯盟日前公佈本季金手套獎得主，不過在奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇陣中，竟無人入選。消息一出，引發球迷熱議。許多人認為道奇「日本王牌」山本由伸理應獲獎，特別是他在世界大賽中那次完美的短打處理，堪稱經典。

[廣告]請繼續往下閱讀...

引起討論的畫面出現在世界大賽第7戰、延長11局的守備場面。當時無人出局、二壘有跑者，法萊法（Isiah Kiner-Falefa）沿三壘線推送一記精準的犧牲短打，球的位置幾乎完美，只要處理稍慢，打者就能安全上壘。然而，山本在投出球後瞬間衝下投手丘，用右手撿球後迅速轉身傳向一壘，流暢完成出局處理。

有網友在社群平台X上分享這段影片並留言，「想想這種短打成為安打的機率有多高。」影片曝光後，美國球迷紛紛驚呼，「他真的能做到這樣的動作嗎？太不現實了」、「這個守備簡直令人難以置信」、「沒有任何其他投手能完成這個動作」、「這是驚人的、歷史級的表現」、「他是個不可思議的運動員」、「還有誰能做到這種程度？」

更有人感嘆，「他居然連金手套候選名單都沒進，真令人驚訝。」事實上，山本在日本職棒時期就曾3度獲得金手套獎。他在世界大賽第7戰登板前僅休息一天（前一場先發6局失1分），仍能展現如此敏捷的反應與精準的守備，讓美國球迷對他的防守能力讚嘆不已。

▲山本由伸在世界大賽第7戰上演教科書級短打處理。（圖／達志影像／美聯社）