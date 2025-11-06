運動雲

林昀儒5局大戰險勝篠塚大登　連3年闖進WTT法蘭克福16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲林昀儒5局激戰險勝篠塚大登，晉級16強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒晚間在2025年WTT法蘭克福冠軍賽首輪登場，歷經5局激戰、耗時43分鐘，以3比2力退日本好手篠塚大登，連續第3年闖進此站16強。接下來他將對上南韓名將李尚洙，爭奪8強門票。

林昀儒目前排名世界第11，對手篠塚大登年僅21歲，是日本新生代好手之一，名列世界第29，兩人曾在去年的團體世錦賽交鋒過，當時雙方纏鬥了5局，才由小林險勝，5日晚間再戰，小林首局後段連掉4分，以8比11遭到反超讓出。

第2局，小林迅速調整節奏，以11比4扳回一城。第3局克服2比6落後的不利局面，逼出對手暫停後再打出6比0反擊，以11比6，總局數2比1率先聽牌。但對手韌性十足，第4局打出5比2的開局，並一路保持領先，以11比9將戰局扳平。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

進入決勝第5局，小林打出3比0攻勢，有了好的開始，但關鍵的中後段被扳成7比7，一度還因發球失誤變成7比8落後，好在喊出暫停調整後及時穩住，兩人一路纏鬥至9比9。最後時刻，小林正手發力，偷長球策略也奏效，最終以11比9驚險鎖勝。

小林下一輪將對上世界排名第25的南韓名將李尚洙，兩人過去3度交手，小林2勝1敗略佔上風。小林2023年曾在法蘭克福封王，今年能否重返榮耀，備受矚目。

