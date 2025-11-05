隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

▲「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

記者王真魚／台北報導

中國新創職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年正式啟動，官方強調以「市場化、社會化、職業化」為目標，規劃自2026年起舉辦短期賽事。不過，該聯賽尚未開打便已引發台灣球迷強烈反彈。網友指出，創始五隊中至少兩隊獲得台灣企業資助，其中「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度相似，恐引發品牌混淆與象迷不滿；此外，聯盟宣傳圖還將台北101與中國地標並列，遭質疑「趁機吃台灣豆腐」。

PTT棒球板與Threads上瘋傳多張比對圖，顯示上海兄弟隊徽不僅配色、構圖與中信兄弟雷同，連「象」的主題都如出一轍。許多球迷留言批評「太沒有道德感」、「這樣玩真的可以嗎」，也有人指出該隊是由中信集團資助，直言「這不是山寨，是親兒子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有網友發現，CPB官方在《小紅書》發佈的宣傳圖中，除了北京天壇、上海東方明珠與環球金融中心外，還加入台北101，配文「CPB中國棒球城市聯賽俱樂部揭密倒計時」，球迷直指「根本是把台灣當自家地標」。

▲CPB官方在《小紅書》發佈的宣傳圖中，除了北京天壇、上海東方明珠與環球金融中心外，還加入台北101。（圖／截自CPB小紅書） 。



根據流出的資料顯示，CPB創始五隊分別為長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠。其中長沙黑皮傳出由旺旺集團贊助，上海兄弟則與中信體系有關。由於這兩家企業皆來自台灣，引發網友質疑台資背景的角色與立場。

不少象迷表達失望與不滿，也有網友憂心未來兩岸職棒品牌混淆，「到時候中信兄弟出賽，觀眾根本分不清是台灣還是中國的兄弟。」

▲「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，根據流出的資料顯示 ，「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度相似 。（圖／截自CBL中國棒球聯賽gk4）



中國棒球城市聯賽由官方定調為職業化新聯盟，宣稱將於2026年展開首屆比賽。根據官方藍圖，首季將舉辦「立春聯賽」與「夏至聯賽」兩項短期賽事，作為正式聯賽前的試行階段，2027年預計進行主場制度測試，2028年全面實施主客場賽制。比賽地點暫定為廣東省中山國際棒壘球中心，首屆賽期為2026年1月9日至2月1日。

依照公佈的隊伍編制，每支球隊限額30人，其中本土球員不得少於10人、台港澳球員不得少於10人，外籍球員人數則不設限。聯盟並將舉辦「選秀大會」招募本土球員，最高月薪可達人民幣4萬元（約新台幣17萬元）。此架構凸顯CPB有意吸納台港澳棒球人才及市場資源，也因此被部分輿論視為「棒球統戰」的一環。

▲辜仲諒掀亞洲「棒球熱」。（圖／亞棒總提供）

事實上，中信集團董事長、同時也是亞洲棒球總會會長的辜仲諒，早在2022年便提出「亞洲大聯盟」構想，主張結合日本、台灣、韓國與中國市場，共同提升亞洲棒球競爭力。他當時指出，「中國市場幅員遼闊，是亞洲棒球的重要關鍵」。

前中信兄弟球星、現任亞洲棒球總會會長特助周思齊今年10月初受訪也提到，中國正積極重啟職業聯賽，福建地區一年目標組300支少棒隊，「他們確實有心往上推動」。他坦言，中國若成功重啟職棒，將帶動整體亞洲棒球市場成長，「可預期未來的市場會很大，整個亞洲棒球也會越來越好。」

隨著話題延燒，不少球迷喊話「希望中職正名為台灣職棒，別再用CPBL」，認為當前名稱與中國聯賽的「CPB」過於相似，恐造成國際混淆。

▲不少球迷喊話「希望中職正名為台灣職棒，別再用CPBL」 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）