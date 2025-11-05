運動雲

>

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

▲▼Rakuten職棒隊全新隊名隊服發表記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿奪下接手後首座總冠軍，樂天集團社長三木谷浩史日前也在社群平台X發文致賀，不過球團近日再度被爆出二軍宿舍簡陋、伙食不佳等問題，外界質疑集團經營態度過於「摳門」。消息曝光後，引發球迷強烈不滿，紛紛湧入留言區為球員發聲，呼籲球團正視問題。

三木谷浩史的貼文原是慶祝樂天桃猿奪冠，內容寫道：「自成為樂天集團一員以來，樂天桃猿首次奪得台灣系列賽冠軍。選手、教練與工作人員的專業精神與挑戰態度，造就了這份成果，感謝所有努力與支持的球迷。」 

[廣告]請繼續往下閱讀...

但喜悅並未持續太久，樂天封王遊行隔天立刻遭週刊爆料，揭露二軍球員投訴球團為節省預算，倉促將訓練基地從嘉義遷至桃園，導致冬季濕冷環境不利訓練，且宿舍位於觀音工業區、空間陰暗潮濕、出入無門禁，周邊多為外籍移工出租套房，被形容為「地獄等級」，生活條件近乎職業球界最差。

也有選手反映洗衣機為投幣式且不潔，只能自費外洗球衣，還有選手抱怨伙食沒改善，依舊油膩，且肉量仍少。

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲喜悅並未持續太久，樂天封王遊行隔天立刻遭週刊爆料，揭露球團「摳門養二軍」。（圖／記者李毓康攝）

留言區很快出現大量抗議聲浪。有球迷留言，「大老闆明年多增加我們桃猿預算啦！拜託！」也有人以日文寫道，「如果真的熱愛棒球，請把更多預算分給台灣的球隊，我們不是代表隊，而是剛拿下冠軍的球隊。」

 更有球迷怒批，「我在台灣買桃猿商品、付門票進場，那筆錢不是讓你們拿去養日本球員的！你去看看二軍那個環境吧，太離譜了，乾脆自己來住住看！」 

另一名網友則感性呼籲，「球員和教練拼命拿下台灣第一，卻傳出待遇惡劣，希望樂天能嚴肅面對並改善。」

即便球團已經出面澄清，仍擋不住社群輿論延燒，球迷盼樂天集團能加碼預算、善待球員，正視二軍宿舍與伙食問題。

關鍵字： 樂天桃猿三木谷球迷經營

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

湯普森、杜蘭特、森根3星飆分　火箭撂倒獨行俠「旗子哥」

湯普森、杜蘭特、森根3星飆分　火箭撂倒獨行俠「旗子哥」

快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景

真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景

找不到GD怎麼辦？大聲曝方法　「看到他IG點讚馬上打電話」

熱門新聞

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

讀者回應

﻿

熱門新聞

1今永昇太放棄4.6億！與小熊分手成自由球員

2道奇瞄準3連霸　點休賽季4大補強

3王彥程發文引揣測　經紀公司曝未來動向

4勇士換帥！懷斯接任總教練

5山本緋聞女友在道奇大嫂團！婚事近了

最新新聞

1中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

2摳門養二軍！樂天社長社群遭球迷灌爆

3今永昇太放棄4.6億！與小熊分手成自由球員

4國王主題周　台灣頂尖運動員將現身

5火箭3星飆分　強勢迎接4連勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

當你直播連線到始源 但0人相信你...

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

【活這麼久才知道！】雙層塑膠椅「第二層」大有妙用
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366