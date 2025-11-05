二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

▲樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿奪下接手後首座總冠軍，樂天集團社長三木谷浩史日前也在社群平台X發文致賀，不過球團近日再度被爆出二軍宿舍簡陋、伙食不佳等問題，外界質疑集團經營態度過於「摳門」。消息曝光後，引發球迷強烈不滿，紛紛湧入留言區為球員發聲，呼籲球團正視問題。

三木谷浩史的貼文原是慶祝樂天桃猿奪冠，內容寫道：「自成為樂天集團一員以來，樂天桃猿首次奪得台灣系列賽冠軍。選手、教練與工作人員的專業精神與挑戰態度，造就了這份成果，感謝所有努力與支持的球迷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但喜悅並未持續太久，樂天封王遊行隔天立刻遭週刊爆料，揭露二軍球員投訴球團為節省預算，倉促將訓練基地從嘉義遷至桃園，導致冬季濕冷環境不利訓練，且宿舍位於觀音工業區、空間陰暗潮濕、出入無門禁，周邊多為外籍移工出租套房，被形容為「地獄等級」，生活條件近乎職業球界最差。

也有選手反映洗衣機為投幣式且不潔，只能自費外洗球衣，還有選手抱怨伙食沒改善，依舊油膩，且肉量仍少。





▲喜悅並未持續太久，樂天封王遊行隔天立刻遭週刊爆料，揭露球團「摳門養二軍」。（圖／記者李毓康攝）

留言區很快出現大量抗議聲浪。有球迷留言，「大老闆明年多增加我們桃猿預算啦！拜託！」也有人以日文寫道，「如果真的熱愛棒球，請把更多預算分給台灣的球隊，我們不是代表隊，而是剛拿下冠軍的球隊。」

更有球迷怒批，「我在台灣買桃猿商品、付門票進場，那筆錢不是讓你們拿去養日本球員的！你去看看二軍那個環境吧，太離譜了，乾脆自己來住住看！」

另一名網友則感性呼籲，「球員和教練拼命拿下台灣第一，卻傳出待遇惡劣，希望樂天能嚴肅面對並改善。」

即便球團已經出面澄清，仍擋不住社群輿論延燒，球迷盼樂天集團能加碼預算、善待球員，正視二軍宿舍與伙食問題。